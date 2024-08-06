Открыл собственный бизнес и воспитывает двух сыновей: как сейчас живет Артур Логай из "Киев днем и ночью"

Артур Логай начал свою актерскую карьеру с роли в популярном украинском сериалити "Киев днем и ночью". Сейчас его можно увидеть и в других проектах, в частности в сериалах "Моя любимая Страшко", "Большие Вуйки" и в фильме "Крашанка".

Артур также участвовал в популярных украинских телешоу, например в "X-Факторе". Мужчина, кроме того, является победителем восьмого сезона "Танцев со звездами" – тогда его партнершей на паркете стала танцовщица Анна Карелина. Чем сейчас занимается украинский актер, читайте в материале Кино 24.

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Как сейчас живет Артур Логай

В 2022 году Артур Логай вместе с женой Евгенией открыл собственное дело. Они, в частности, продают одежду в украинском стиле. Бренд, изготавливающий футболки, рубашки, худи и брюки, называется "Спадщина". Идея создать один из орнаментов "Семейное дерево жизни" зародилась уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, когда Логай вместе с любимой и сыном Левой поехали из Киева в Черновцы, где пробыли три месяца. Дело в том, что родные Артура и Евгении тогда были разбросаны по всему миру.

Мы с Женей захотели создать символ, который объединяет нашу семью сквозь пространство и время. И даже сквозь поколения. Женя не только талантливая художница, но и очень любознательная. Она тщательно изучила традиционные орнаменты всех регионов нашей страны, выбрала лучшие и соединила их. Так родилось Древо Жизни Украины, – делился Артур.

Личная жизнь Артура Логая

Артур Логай познакомился со своей женой Женей, когда они вместе снимались в сериалити "Киев днем и ночью". Впоследствии у супругов родился сын, которого назвали Львом. К слову, у актера есть еще один старший сын Герман, которого можно иногда увидеть в его инстаграме.

Сейчас Артур продолжает заниматься актерством. Осенью на телеканале ICTV, например, выйдет новый проект с участием актера. В социальных сетях Логай постоянно рассказывает о войне, которая продолжается в Украине, помогает украинской армии, а недавно, когда была вторая годовщина теракта в Еленовке, пришел на акцию поддержки военнопленных гарнизона "Мариуполь", которая проводилась в Киеве.

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Я чувствовал силу, волю и решимость, стоя рядом с сотнями людей, проговаривая с ними в унисон молитву. Среди азовцев, которые присутствовали вчера на акции, были те, кто прошёл плен, и те, кто выжил в Еленовке. Эти люди действительно сделаны из стали. Их глаза, голоса, осанка. Их энергия. Их воля. Они буквально накрыли собой Майдан,

– писал в своем инстаграме Артур Логай.

Думаем, что многие из вас знают Артура Логая, ведь в свое время сериалити "Киев днем и ночью" было на пике популярности. Возможно, кому-то актер знаком и из других украинских кинопроектов.