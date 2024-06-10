Эта лента получила признание на международном уровне, получив несколько престижных наград, и была представлена на Венецианском кинофестивале, что подчеркнуло ее значимость в мире кинематографа. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас и как живет Дарья Творонович.

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Где сейчас и чем занимается Дарья Творонович

Дарья Творонович известна не только как актриса, но и как сознательная и активная гражданка Украины. Вне сферы актерской деятельности она активно поддерживает наших военных и организует сборы средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

Вместе с коллегой по сериалу Максимом Самчиком они ввели благотворительный челлендж с целью собрать 60 тысяч гривен.

Участники челленджа, включая актеров, и их аудитория, осуществляли благотворительные взносы, соблюдая определенные условия. Например, Максиму пришлось нарисовать портрет Дарьи и продать его, в то время, как Дарья создала видео о своем дне в стиле режиссера Уэса Андерсона, адаптируя концепцию фильма "Отель Гранд-Будапешт".

Также на странице Дарьи можно увидеть немало сборов, что говорит о ее активной гражданской позиции и сознательном выборе.

Что известно о карьере Дарьи Творонович

Дарья Творонович активно действует на театральной сцене Печерска. Она приняла участие в таких спектаклях:

"Наталка Полтавка.doc",

"Соломия"

"Пиноккио, или История о том, как стать человеком".

Кроме того, в этом театре также работают коллеги актрисы из сериала "Только живи", такие, как Максим Самчик и Григорий Бакланов. В этом сериале актриса сыграла роль снайпера. Поэтому, кто хочет ближе познакомиться с актерским мастерством Дарьи, вам точно стоит посетить ее спектакли и посмотреть сериал "Только живи".