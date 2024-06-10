Ця стрічка отримала визнання на міжнародному рівні, здобувши декілька престижних нагород, і була представлена на Венеційському кінофестивалі, що підкреслило її значущість у світі кінематографа. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз і як живе Дар'я Творонович.

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Де зараз і чим займається Дар'я Творонович

Дар'я Творонович відома не лише як акторка, але і як свідома та активна громадянка України. Поза сферою акторської діяльності вона активно підтримує наших військових та організовує збори коштів на потреби Збройних Сил України.

Разом із колегою по серіалу Максимом Самчиком вони запровадили благодійний челендж з метою зібрати 60 тисяч гривень.

Учасники челенджу, включаючи акторів, та їх аудиторія, здійснювали благодійні внески, дотримуючись певних умов. Наприклад, Максиму довелося намалювати портрет Дарії та продати його, в той час, як Дар'я створила відео про свій день у стилі режисера Веса Андерсона, адаптуючи концепцію фільму "Готель Гранд-Будапешт".

Також на сторінці Дар'ї можна побачити чимало зборів, що говорить про її активну громадянську позицію та свідомий вибір.

Що відомо про кар'єру Дар'ї Творонович

Дарія Творонович активно діє на театральній сцені Печерська. Вона взяла участь у таких виставах:

"Наталка Полтавка.doc",

"Соломія"

"Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною".

Крім того, у цьому театрі також працюють колеги акторки з серіалу "Тільки живи", такі як Максим Самчик і Григорій Бакланов. У цьому серіалі акторка зіграла роль снайперки. Тому, хто хоче ближче познайомитись з акторською майстерністю Дар'ї, вам точно варто відвідати її вистави та переглянути серіал "Тільки живи".