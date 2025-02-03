Ханде Эрчел – одна из самых популярных и самых богатых турецких актрис. В Украине она получила известность благодаря сериалу "Постучи в мою дверь".

Однако недавно актриса изрядно разочаровала своих украинских поклонников. В материале 24 Канала узнаете, где сейчас Ханде и что говорит о войне в Украине.

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Где сейчас Ханде Эрчел, которая стала разочарованием для всех украинцев

На сегодня Ханде Эрчел стала сплошным разочарованием среди украинских киноманов. Пока в Украине продолжается кровопролитная война, актриса, известная своей ролью в популярном сериале "Постучись в мою дверь", посетила страну-оккупанта, что стало настоящим шоком для ее фанатов в Украине.

Несмотря на то, что война, развязанная Россией, уносит тысячи жизней и оставляет страну в руинах, Ханде Эрчел не сделала ни одного публичного заявления, осуждая агрессию и насилие, что происходит. Более того, сегодня по сети распространяется множество видеороликов, где Ханде появляется на российских красных коврах, где она позирует для фотографий и дает интервью. Эрчел пытается говорить фразы на русском и признается в любви стране оккупантов.

Кроме этого, Эрчел активно общается с российскими "звездами", в частности с пропутинской Ксенией Бородиной. А также выражает свое восхищение Юрием Борисовым, российским актером, который номинирован на Оскар-2025.

Ее тесные связи с представителями российского шоубизнеса, а также публичные восхищения путинистами на фоне продолжающейся войны, значительно изменили отношение к ней у многих украинцев.

Сейчас у Ханде значительно меньше поклонников в Украине, чем было раньше. Вместо восхищения ее талантом, многие украинцы испытывают глубокое разочарование из-за того, как она ведет себя в такое трудное время для нашей страны.