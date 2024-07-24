Нина Набока выросла в Донецкой области – в поселке Ильинка, которое прикреплено к Курахово. Этот населенный пункт почти полностью разрушен российскими оккупантами, пишет Кино 24.

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Нина Набока готова поспорить со всеми, кто говорит о "русскоязычном Донбассе". Она подчеркивает, что коренные жители ее села имели украинские фамилии, а уже с 30-х годов туда начали приезжать русские.

В селе нашем из моих осталась одноклассница Рая. Два раза их уже бомбили. Первый – попали в дом. Только начали отстраивать – снова попадание. Но хоть тяжело и бедно, но люди продолжают оставаться. А я так хочу домой! Вы не представляете, как мечтаю сесть на лавочку возле дома,

– рассказывала Нина Набока для OBOZ.UA.

Полномасштабную войну актриса встретила в Киеве. Она провела 10 дней в подвале, прячась от обстрелов. Актриса оттуда обращалась к родственникам в России, но поняла, что это бесполезно.

На некоторое время она переехала в Черновицкую область, где плела сетки в школе. Была активной и в соцсетях, читая стихи украинских поэтов. Позже она вернулась в Киев, где начала появляться работа.

Личная жизнь

У Нины Набоки было трое мужчин. От первого мужа родила дочь Одарку. Второй муж был переводчиком с английского языка, они пробыли вместе четыре года. Третий муж был заслуженным деятелем искусств, но его жизнь погубила водка.

Роли в кино и где актриса сейчас

Первая роль Нины Набоки в кино была в семисерийном советском сериале "Мужество" Бориса Савченко. Тогда было много приключений.

Есть что вспомнить. Меня сейчас спрашивают: "Нина, а как это раньше, был секс в кино?" Говорю: "За кадром точно был, и я яркая его представительница!",

– вспоминала звезда.

Нина Набока – звезда сериала "Поймать Кайдаша", актриса фильмов "Дом "Слово"", "Припутни" и многих других – у нее более 100 ролей.

Поклонники в ожидании итальянско-украинского фильма "Длительный побег", где она сыграла заключенную женщину. Она сидит в единичной камере, а выходит лишь с крепко связанными руками. Для этой роли Нина постриглась почти налысо, а еще изучала итальянский язык.



Нина Набока в фильме "Длительный побег" / Фото "Детектор медиа"

Сейчас Нина Набока учит актерскому мастерству студентов, готовит учеников к поступлению. Она играет в театре и берется за любые роли, потому что уверена, что маленьких ролей – не бывает.