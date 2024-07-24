Ніна Набока виросла на Донеччині – у селищі Іллінка, яке прикріплене до Курахового. Цей населений пункт майже повністю зруйнований російськими окупантами, пише Кіно 24.

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Ніна Набока готова посперечатися з усіма, хто говорить про "російськомовний Донбас". Вона підкреслює, що корінні мешканці її села мали українські прізвища, а вже з 30-х років туди почали приїжджати росіяни.

У селі нашому з моїх залишилася однокласниця Рая. Два рази їх уже бомбили. Перший – поцілили у будинок. Тільки почали відбудовувати – знову влучання. Але хоч важко та бідно, але люди продовжують залишатися. А я так хочу додому! Ви не уявляєте, як мрію сісти на лавочку біля будинку,

– розповідала Ніна Набока для OBOZ.UA.

Повномасштабну війну акторка зустріла в Києві. Вона провела 10 днів у підвалі, ховаючись від обстрілів. Акторка звідти зверталась до родичів у Росії, але зрозуміла, що це марно.

На певний час вона переїхала до Чернівецької області, де плела сітки у школі. Була активною і в соцмережах, читаючи вірші українських поетів. Пізніше вона повернулась до Києва, де почала з'являтися робота.

Особисте життя

У Ніни Набоки було троє чоловіків. Від першого чоловіка народила доньку Одарку. Другий чоловік був перекладачем з англійської мови, вони пробули разом чотири роки. Третій чоловік був заслуженим діячем мистецтв, але його життя згубила горілка.

Ролі в кіно і де акторка зараз

Перша роль Ніни Набоки у кіно була у семисерійному радянському серіалі "Мужність" Бориса Савченка. Тоді було багато пригод.

Є що згадати. Мене зараз запитують: "Ніно, а як оце раніше, був секс у кіно?" Кажу: "Поза кадром точно був, і я яскрава його представниця!",

– згадувала зірка.

Ніна Набока – зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", акторка фільмів "Будинок "Слово"", "Припутні" та багатьох інших – у неї понад 100 ролей.

Прихильники в очікуванні італійсько-українського фільму "Тривала втеча", де вона зіграла ув'язнену жінку. Вона сидить в одиничній камері, а виходить лише з міцно зв'язаними руками. Для цієї ролі Ніна постриглась майже налисо, а ще вивчала італійську мову.



Ніна Набока у фільмі "Тривала втеча" / Фото "Детектор медіа"

Зараз Ніна Набока навчає акторської майстерності студентів, готує учнів до вступу. Вона грає в театрі та береться за будь-які ролі, бо впевнена, що маленьких ролей – не буває.