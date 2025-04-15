Влад Никитюк – 32-летний украинский актер театра и кино. Он родился в Киеве и учился на актерском факультете. Начал сниматься еще в студенческие годы, правда, в рекламе. На Кино 24 подробнее читайте о жизненном пути актера и чем он занимается сейчас.

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Влад Никитюк дебютировал в кино в 2011 году, когда снялся в сериале "Дневники темного". Также он запомнился отрицательной ролью демона Захара в фильме "Тени незабытых предков". В фильмографии актера – десятки ролей в телесериалах.

В 2016 году Влад Никитюк сыграл главную роль в спортивной драме "Правило боя" и воплотил на экране боксера Тараса, что принесло ему первую популярность. В 2019 году он был актером в фильме "Круты 1918".



Влад Никитюк в фильме "Правило боя" / Кадр из фильма

Личная жизнь Влада Никитюка

Известно, что у Влада Никитюка были 5-летние серьезные отношения с режиссером Роксоланой Кравчук. Они распались из-за того, что не стало чувств.

С нынешней возлюбленной Анной Гуляевой Влад Никитюк познакомился еще в студенческие времена. С того времени они не пересекались. Как-то актеры начали жить вместе – сначала просто были соседями, а потом стали парой. Они поженились 17 ноября 2023 года. Сейчас Влад и Анна решили не устраивать свадьбу, а только расписались. В планах у супругов – венчание в церкви.



Влад Никитюк с женой / Фото из инстаграма актера

Мысли о мобилизации и волонтерстве

Владислав Никитюк в начале полномасштабного вторжения часто ездил на восток, когда волонтерил. Тогда он хотел понимать, что может его ждать в будущем. И актер признавался, что не готов идти добровольцем на войну.

Я не имею желания быть добровольцем сейчас. Я не понимаю, к чему это приведет в моей жизни. Я пока не вижу это как идею моей жизни. Я готовлюсь потихоньку к этому. Я понимаю, что это вопрос времени,

– говорил Влад Никитюк в интервью Алине Доротюк.

В октябре 2024 Влад Никитюк рассказывал, что является участником проекта, который собирает средства для благотворительной организации Ukraine Aid Operations, что закрывает потребности военных. Также актер организовывает сборы.

Где сейчас Влад Никитюк

Во время полномасштабного вторжения Влад Никитюк снялся в популярном сериале "Две сестры", проекте "Двойные ставки", детективе "Рубан" и комедийном семейном фильме "Поезд в 31 декабря", который можно посмотреть на Netflix.

Самый новый сериал с участием Влада Никитюка – сериал "Следователь", – украинский детектив с элементами мелодрамы, где актер сыграл Кирилла Старлея. Его герой является партнером следователя Аси Ясинской.



Влад Никитюк и Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграма актера

В соцсетях сериал хвалят за актерский состав, качественную игру, эмоции и юмор. Хотя в некоторых моментах сериал предсказуем, а второстепенные персонажи недостаточно раскрыты. К тому же не все зрители остались довольны финалом, – а потому просят выпустить второй сезон.