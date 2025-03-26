Однако свежие серии прекратили появляться на платформе и были доступны только для спонсоров. Если вы хотите смотреть "Ключи от правды" бесплатно онлайн, на Кино 24 мы поделимся, как это можно сделать.

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Как получить доступ к новым эпизодам сериала "Ключи от правды"

Сейчас смотреть украинский сериал в свободном доступе с понедельника по четверг в 20:00 можно на телеканале 1+1 Украина, или на Киевстар ТВ по специальному промокоду: KLUCHI1PLUS1. Известно, что доступ будет действовать с 24.03 до 30.03. Об этом сообщили в совместной заметке в инстаграм 1plus1_ua и serialy1plus1.

Вместе с тем, на последних сериях, которые вышли на YouTube кинотворцы напоминают зрителям о том, что нелегальное распространение контента – это нарушение закона. Очевидно, именно поэтому новые серии не выходят в свободном доступе онлайн сразу.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 12 эпизод сериала

Если вы уже заждались премьеру новейших эпизодов "Ключей от правды", то самое время воспользоваться промокодом и продолжить просмотр любимого сериала.