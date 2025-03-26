Однак свіжі серії припинили з'являтись на платформі й були доступними лише для спонсорів. Якщо ви хочете дивитись "Ключі від правди" безплатно онлайн, на Кіно 24 ми поділимось, як це можна зробити.

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Як отримати доступ до нових епізодів серіалу "Ключі від правди"

Наразі дивитись український серіал у вільному доступі з понеділка по четвер о 20:00 можна на телеканалі 1+1 Україна, або на Київстар ТБ за спеціальним промокодом: KLUCHI1PLUS1. Відомо, що доступ діятиме з 24.03 до 30.03. Про це повідомили у спільному дописі в інстаграм 1plus1_ua та serialy1plus1.

Разом із тим, на останніх серіях, які вийшли на YouTube кінотворці нагадують глядачам про те, що нелегальне поширення контенту – це порушення закону. Очевидно, саме через це нові серії не виходять у вільному доступі онлайн одразу.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 12 епізод серіалу

Якщо ви уже зачекались на прем'єру найновіших епізодів "Ключів від правди", то саме час скористатись промокодом та продовжити перегляд улюбленого серіалу.