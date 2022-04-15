Гью Джекман поговорил с мальчиком из Одессы, который нарисовал Росомаху: трогательное видео

Знаменитый актер Гью Джекман, известный своей ролью супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", показал в соцсети рисунок мальчика из Одессы, сбежавшего от войны. Позже продюсер опубликовал и видео разговоры с маленьким украинцем.

Мировые артисты продолжают выражать поддержку Украине. Они помогают детям, жертвуют беженцам и общаются с украинцами. Недавно Джаред Лето провел прямой эфир с гражданами Украины, теперь Гью Джекман связался со своим поклонником, который к тому же нарисовал его героя Росомаху.

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Гью Джекман поговорил с мальчиком из Одессы, нарисовавшим Росомаху

Актер действительно увлеченный рисунком украинца и в своем инстаграме передал ему "привет" и искренне поблагодарил.

Передайте привет моему новому (очень смелому) другу Косте. Ему 7 лет. Лишь несколько часов назад он пришел в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию #Росомахи. Очень похоже, вам не кажется?

– написал голливудский актер и продюсер.

Росомаха, которую нарисовал маленький украинец / Фото из инстаграма актера

Кроме этого, Хью Джекман сумел поговорить с маленьким украинцем через видеосвязь.

Мое сердце разрывается за них всех, но общение с Юлией в центре Unicef ​​Blue Dot вселило в меня надежду. Я так благодарна ей за работу и за все, что делается для защиты детей, пострадавших от войны в Украине и во всем мире,

– подписал видео Джекман.

Что мы знаем о Росомахе Росомаха – вымышленный герой комиксов Marvel, впервые появившийся в 181 номере комиксов о Халке в октябре 1974 года. Супергерой создан Леном Уэйном, Джоном Ромитто-старшим и Хербом Тримплом. Персонаж был участником команд Люди Икс, Новые Мстители, Сила Икс, З. А. Х. И. С.

Данные из Википедии

Ранее голливудский актер Гью Джекман обнародовал у себя на официальном сайте в инстаграме видеообращения Владимира Зеленского. На видео, которое распространил Гью Джекман, президент называет Россию государством-террористом и призвал мир остановить власть оккупанта, издевавшегося над гражданским населением Украины.