Мировая премьера документальной ленты "Навальный" состоялась на американском кинофестивале "Санденс". Режиссером-документалистом картины стал Даниэль Рогер.

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Гью Джекман расхвалил фильм о Навальном

Голливудский актер Хью Джекман уже просмотрел фильм и рассказал о своих впечатлениях в сети. "Я рекомендую номинированный на Оскар фильм "Навальный". Он невероятен. Это фильм о человеке, который буквально каждый день рискует своей жизнью. В этом фильме есть сцена, которая не похожа ни на что из того, что я видел раньше. Больше я ничего не буду говорить, доверьтесь мне и посмотрите фильм".

Гью Джекман порекомендовал посмотреть фильм о Навальном: смотрите видео с актером

Реакция украинцев под корреспонденцией Хью Джекмана

"Вы буквально повторяете ложь Кремля, бесплатно помогая Путину и Маргарите Симоньян, вы только вдумайтесь";

"Гью Джекман, фильм действительно фантастический. Но нужен нюанс: "Навальный – российский ультранационалист". Он против путинской коррупции, но за так называемый "Русский мир", который не уважает суверенные границы и стремится к расширению Российской империи";

"Вы глупый?";

"Если бы Россия не убивала украинцев, было бы даже смешно наблюдать, как сторонники Навального закатывают истерики и сыплются оскорблениями типа "Навальный единственный, кто воюет с Путиным!";

"Вы заметили фильм "Дом из заноз", который член команды Навального замазал красным маркером? Это украинский фильм о детях, осиротевших из-за россиян. Как можно рекомендовать фильм о российской ультраправой политике во время геноцидной войны?"



Как украинцы реагируют на слова Джекмана о фильме "Навальный" / Скриншот твита

"Не дайте себя обмануть, Навальный одобрял войну в Грузии и не признает территориальную целостность Украины";

"Я рекомендую посмотреть, как он использовал этнические образы в отношении чеченцев, украинцев, грузин, евреев, арабов и других народов. Как и любой "гордый" русский шовинист";

"Если спросить Гью, кто такой Навальный, он ничего не сможет ответить. Но ему заплатили, чтобы он сказал о нем слово и прощай любимый актер, лучше бы ты занимался кино и не лез туда, где ты полный ноль, особенно в России ";

"Все актеры, которые казались хорошими людьми, будто сошли с ума, как же это бесит".

Кратко о фильме "Навальный"

В описании нового фильма говорится, что Даниэль Рогер показал "смелого кандидата на кресло президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине". В целом, сюжет документальной ленты разворачивается над событиями отравления политика, его лечением в Германии и возвращением в Россию. Съемочная группа была вместе с самим Навальным.

"Фильм готов. Вы точно увидите его раньше, чем я", – подчеркнул осужденный оппозиционер. Кроме этого, он сказал, что съемку картины держали в секрете и снимали с первого дня лечения после отравления и вплоть до задержания в аэропорту.

"Навальный": смотрите трейлер к фильму онлайн

Напомним, 24 января стало известно, что фильм "Навальный" попал в номинацию "Лучший документальный фильм". В этой категории за главную награду сразится и лента об украинских детях "Дом из заноз". Торжественная церемония награждения премии Оскар-2023 состоится 12 марта. Обо всех номинантах читайте по ссылке.