Світова прем’єра документальної стрічки "Навальний" відбулася на американському кінофестивалі "Санденс". Режисером-документалістом картини став Даніель Рогер.

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Г’ю Джекман розхвалив фільм про Навального

Голлівудський актор Г’ю Джекман вже переглянув фільм і розповів про своє враження в мережі. "Я рекомендую номінований на Оскар фільм "Навальний". Він неймовірний. Це фільм про людину, яка буквально щодня ризикує своїм життям. У цьому фільмі є сцена, яка не схожа ні на що з того, що я бачив раніше. Більше я нічого не говоритиму, довіртеся мені й подивіться фільм".

Г’ю Джекман порекомендував подивитися фільм про Навального: дивіться відео з актором

Реакція українців під дописом Г’ю Джекмана

"Ви буквально повторюєте брехню Кремля, безплатно допомагаючи Путіну та Маргариті Симоньян, ви тільки вдумайтесь";

"Г’ю Джекман, фільм справді фантастичний. Але потрібен нюанс: "Навальний – російський ультранаціоналіст". Він проти путінської корупції, але за так званий "Русский мир", який не поважає суверенних кордонів і прагне розширення Російської імперії";

"Ви дурний?";

"Якби Росія не вбивала українців, було б навіть смішно спостерігати, як прихильники Навального закочують істерики та сиплються образами на кшталт "Навальний єдиний, хто воює з Путіним!";

"Ви помітили фільм "Будинок зі скалок", який член команди Навального замазав червоним маркером? Це український фільм про дітей, які осиротіли через росіян. Як можна рекомендувати фільм про російську ультраправу політику під час геноцидної війни?"



Як українці реагують на слова Джекмана про фільм "Навальний" / Скриншот твіту

"Не дайте себе обдурити, Навальний схвалював війну в Грузії та не визнає територіальної цілісності України";

"Я рекомендую подивитися, як він використав етнічні образи щодо чеченців, українців, грузинів, євреїв, арабів та інших народів. Як і будь-який "гордий" російський шовініст";

"Якщо запитати Г'ю, хто такий Навальний, він нічого не зможе відповісти. Але йому заплатили, щоб він сказав про нього слово і прощай улюблений актор, краще б ти займався кіно і не ліз туди, де ти повний нуль, особливо в Росії";

"Всі актори, які здавалися хорошими людьми, ніби збожеволіли, як же це бісить".

Коротко про фільм "Навальний"

В описі нового фільму мовиться про те, що Даніель Рогер показав "сміливого кандидата на крісло президента, який готовий пожертвувати всім, щоб провести реформи на своїй батьківщині". Загалом сюжет документальної стрічки розгортається над подіями отруєння політика, його лікуванням у Німеччині та поверненням у Росію. Знімальна група була разом із самим Навальним.

"Фільм готовий. Ви точно побачите його раніше, аніж я", – наголосив засуджений опозиціонер. Крім цього, він сказав, що фільмування картини тримали в секреті та знімали з першого дня лікування після отруєння й аж до затримання в аеропорту.

"Навальний": дивіться трейлер до фільму онлайн

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що фільм "Навальний" потрапив у номінацію "Найкращий документальний фільм". У цій категорії за головну нагороду побореться й стрічка про українських дітей "Будинок зі скалок". Урочиста церемонія нагородження премії Оскар-2023 відбудеться 12 березня. Про усіх номінантів читайте за посиланням.