Главное, чтобы не "ватник", – Сенцов о главном актере фильма "Носорог"

Олег Сенцов рассказал, что кропотливо искал актера на главную роль для своего фильма "Носорог". По словам режиссера, было важно, чтобы кандидат был проукраинским.

Главным актером стал Сергей Филимонов. Олег Сенцов искал актера на главную роль среди экс-спортсменов, футбольных фанатов и военных, прошедших Майдан, АТО, тюрьму.

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Весь пережитый опыт отражается в их глазах,

– считает экс-пленный Кремля.

Сенцов заявил, что актер Сергей Филимонов лучше всех прошел многоступенчатый кастинг и честно победил в нем. "Я ничего не знал о его прошлом. Главное – я хотел знать, что он не "ватник", а патриот своей страны", – признается режиссер.

Поляки и немцы насчет актера не возмущались

Сергей Филимонов является общественным деятелем, ветераном АТО, организатором активистских инициатив против застройки и участвовал в боевых действиях против России.

Фильм "Носорог" снимался в общем производстве вместе с Польшей и Германией. Сенцов заметил, что от польских продюсеров не поступали просьбы сменить главного актера.

"Проблем не было, потому что мы адекватные люди, хотя у нас разные политические позиции. Лично я люблю свою страну, готов ее защищать, но одновременно не унижаю других. У нас с поляками были конфликты, мучительные периоды в истории. Это надо проговорить и не обострять", – подчеркнул режиссер.

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Сенцов: Сначала он мне не понравился

Режиссер вспомнил, что актер Филимонов ему при знакомстве не понравился. Сказал, что "увидел фото, на котором он изображен в наколках – такой опальный футбольный фанат, а на пробы, к моему удивлению, пришел скромный парень с бородой, в костюме и рубашке".

Спрашиваю: "Где же громила? Нам нужен такой, что "ого-го", а это что такое?",

– вспомнил режиссер.

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