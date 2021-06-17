На этой неделе в украинском прокате выходят фильмы на любой вкус: новая анимация от Pixar "Лука", новый фильм из франшизы "Форсажа" и комедийный блокбастер "Плохиши". Поспешите выбрать свою премьеру по душе и успеть в кинотеатр на ближайший сеанс!

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Премьеры июня этой недели 14 – 20 июня 2021 года

1. Лука

Дата премьеры: с 17 июня 2021 года

Оригинальное название: Luca

Приключенческий анимационный фильм от студии Pixar мы увидим историю о мальчике Луке, детство которого наполнено мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Нас переносят на живописное побережье Итальянской Ривьеры. Главный герой делит свои приключения с лучшим другом, но развлечениям и веселью угрожают морские чудища...

"Лука" 2021: смотрите трейлер онлайн

2. Форсаж 9: Безудержная сага

Дата премьеры: с 17 июня 2021 года

Рейтинг IMDb: 5, 3

Оригинальное название: F9

Криминальный триллер является продолжением франшизы, в которую входят 9 полнометражных и два короткометражных фильма. Доминик Торетто (Вин Дизель) живет наконец спокойной семейной жизнью. Но он вынужден выиграть противостояние с младшим братом Якобом.

"Форсаж 9: Безудержная сага" 2021: смотрите трейлер онлайн

3. Плохиши

Дата премьеры: с 17 июня 2021 года

Оригинальное название: The Misfits

Приключенческий боевик с Тимом Ротом и Пирсом Броснаном. История рассказывает нам о мошеннике Ричарде пейсе (Пирс Броснан), который убегает из тюрьмы. Оказавшись на свободе, Пейс вливается в команду преступников, отдающих награбленное бедным. Новой целью этой команды должен стать Уорнер Шольц (Тим Рот), владелец надежных тюрем, которые содержат под охраной не только нарушителей закона, а также и незаконные деньги.

"Плохиши" 2021: смотрите трейлер онлайн