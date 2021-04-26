Роскошная церемония Оскара 2021 года отгремела в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля. Поклонники с нетерпением ожидали не только награждение, но и изысканные образы любимых знаменитостей, которые те демонстрировали на красной дорожке.

Из-за пандемии коронавируса мировые звезды редко когда могли похвастаться изысканными look на различных церемониях. Но к грандиозному Оскару-2021 все подготовились лучше, покоряя публику элегантностью и изысканностью.

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Едва ли не больше всего на красной дорожке Оскара-2021 можно было заметить звезд в красных платьях. Поэтому предлагаем вам посмотреть яркую фотоподборку лучших "красных" образов.



Аманда Сейфрид в платье Armani с пышной юбкой и глубоким декольте / Фото Getty Images

Анджела Бассет в платье от Alberta Ferretti с большим бантом на спине и шлейфом / Фото Getty Images



Оливия Колман в платье длины миди / Фото Getty Images



Риз Візеспун в платье-омбре от Christian Dior / Фото Getty Images



Нина Педрад в платье с глубоким декольте / Фото Getty Images



Эшли Фокс в платье с рюшами / Фото Getty Images



Юн ю Чжун и Хан Е-Ри в длинном платье без рукавов / Фото Getty Images