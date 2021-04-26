Розкішна церемонія Оскару 2021 року відгриміла в Лос-Анджелесі у ніч з 25 на 26 квітня. Шанувальники з нетерпінням очікували не лише на нагородження, а й на вишукані образи улюблених знаменитостей, які ті демонстрували на червоній доріжці.

Через пандемію коронавірусу світові зірки рідко коли могли похизуватися вишуканими look на різноманітних церемоніях. Та до грандіозного Оскару-2021 усі підготувались якнайкраще, підкорюючи публіку елегантністю та вишуканістю.

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Мало не найбільше на червоній доріжці Оскару-2021 можна було помітити зірок у червоних сукнях. Тому пропонуємо вам переглянути яскраву фотодобірку найкращих "червоних" образів.



Аманда Сейфрід у сукні Armani з пишною спідницею та глибоким декольте / Фото Getty Images



Анджела Бассет у сукні від Alberta Ferretti з великим бантом на спині й шлейфом / Фото Getty Images



Олівія Колман у сукні довжини міді / Фото Getty Images



Різ Візеспун у сукні-омбре від Christian Dior / Фото Getty Images



Ніна Педрад у сукні з глибоким декольте / Фото Getty Images



Ешлі Фокс у сукні з рюшами / Фото Getty Images



Юн Ю Чжун та Хан Є-Рі у довгій сукні без рукавів / Фото Getty Images