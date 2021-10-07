Главный "шпион 007" Дэниэл Крэйг получил звезду на Аллее славы: красноречивые фото

Британский актер Дэниэл Крэйг после завершения съемок фильма "Не время умирать" стал еще популярнее, чем был до этого. Он не только получил звание почетного офицера Королевского военно-морского флота Великобритании, как и его персонаж Джеймс Бонд, но и звезду на Аллее славы в Голливуде.

53-летний актер Дэниэл Крэйг всего через неделю после премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде получил свою заветную "звезду". Он стал 2704-м по счету, кого отметили такой наградой на Голливудской аллее славы в Калифорнии.

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Присвоение звезды Крэйгу состоялось 6 октября с участием самого актера. Ее открыли возле Голливудского бульвара 7007 в честь кодового номера вымышленного британского шпиона. Недалеко от его звезды расположена звезда одного из "предыдущих Бондов" – Роджера Мура.



Дэниэл Крэйг получил звезду на Голливудской аллее славы / Фото Getty Images



Дэниэл Крэйг со своей "звездой" в Голливуде / Фото Getty Images

Для мероприятия "Бонд" выбрал нежно-голубой костюм, который прекрасно гармонировал с цветом глаз актера, а также белую рубашку с черным галстуком и черную обувь. Вместе с Крэйгом на знаковом событии присутствовали продюсеры фильма "Не время умирать", а также главный антагонист фильма – Рами Малек.

Я никогда не думал, что услышу такое от себя, но для меня большая честь ходить по Голливуду. Если счастье измеряется компанией, в которой мы находимся, поэтому то, что я стою на этом тротуаре, окруженный всеми этими легендами, делает меня очень, очень, очень счастливым человеком. Поэтому большое вам спасибо,

– прокомментировал событие Дэниэл Крэйг.

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Дэниэл Крэйг с создателями фильма "Не время умирать" / Фото Getty Images

Крэйг – часть "бондианы"

Отметим, что для британца роль Джеймса Бонда была последней. Он сыграл в таких фильмах:

"Казино Рояль" (2006);

"Квант Милосердия" (2008);

"007: Координаты "Скайфолл" (2012);

"007: Спектр" (2015);

"Не время умирать" (2021).

Кто дальше будет исполнять главную роль в фильмах – неизвестно. В СМИ уже начали фантазировать, кто же годится на роль главного шпиона мира.