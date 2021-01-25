Компания Warner Bros. готовит в 2021 году немало новинок для зрителей. Среди них – зрелищный экшн "Годзилла против Конга". А пока до премьеры остается больше месяца, в сети презентовали украинский трейлер фильма.

"Годзилла против Конга": сюжет и трейлер

Сюжет фильма "Годзилла против Конга" держался в секрете. Однако с появлением в сети трейлера стали известны интересные детали ленты. Как сообщает 24 канал, жизнь на Земле окажется под угрозой. И хоть организация "Монарх" будет делать все, чтобы люди и древние титаны могли сосуществовать без противостояний, все выйдет из-под контроля.

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По сюжету, Конг отправится на поиски своего дома. В опасное путешествие возьмут девочку-сироту Цзя. Именно ребенок имеет непонятную и уникальную связь с Конгом, поэтому не боится к нему близко подходить. Но главных героев ждет встреча с разъяренной Годзиллой, которая будет разрушать все на своем пути.

Ожидается, что именно в фильме "Годзилла против Конга" зрители увидят не только ожесточенное противостояние двух монстров, но и узнают тайну их происхождения, скрытую в ядре Земли.

"Годзилла против Конга": смотрите трейлер на украинском

Актеры фильма

Экранизировать зрелищный экшн взялся режиссер Адам Вингард. Он решил пригласить к съемкам актеров, хорошо известных всему миру. В частности, в фильме "Годзилла против Конга" можно увидеть:

Александра Скашгорда

Милли Бобби Браун

Эйсу Гонсалес

Ребекку Голл

Джессику Хенвик

Кайла Чандлера

Джулиан Деннисон

Брайана Тайри Генри и др.

Премьера фильма "Годзилла против Конга"

Релиз долгожданной "Годзиллы против Конга" запланирован на 26 марта 2021 года. Известно, что премьера состоится в кинотеатрах, а подписчики платформы HBO Max смогут посмотреть ленту на стриминговом сервисе.