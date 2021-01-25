Компанія Warner Bros. готує у 2021 році чимало новинок для глядачів. Серед них – видовищний екшн "Годзілла проти Конга". А поки до прем'єри залишається більше місяця, у мережі презентували український трейлер фільму.

"Годзілла проти Конга": сюжет і трейлер

Сюжет фільму "Годзілла проти Конга" тримався у секреті. Однак з появою у мережі трейлера стали відомі цікаві деталі стрічки. Як повідомляє 24 канал, життя на Землі опиниться під загрозою. І хоч організація "Монарх" робитиме все, аби люди і стародавні титани могли співіснувати без протистоянь, все вийде з-під контролю.

Дивіться також Фільми на вихідні: видовищні бойовики, які сподобаються любителям екшну

За сюжетом, Конг вирушить на пошуки своєї домівки. У небезпечну мандрівку візьмуть дівчинку-сироту Цзя. Саме дитина має незрозумілий і унікальний зв'язок із Конгом, тому не боїться до нього близько підходити. Та на головних героїв чекатиме зустріч із розлюченою Годзіллою, яка руйнуватиме все на своєму шляху.

Очікується, що саме у фільмі "Годзілла проти Конга" глядачі побачать не тільки запекле протистояння двох монстрів, але й дізнаються таємницю їхнього походження, приховану в ядрі Землі.

"Годзілла проти Конга": дивіться трейлер українською

Актори фільму

Екранізувати видовищний екшн взявся режисер Адам Вінгард. Він вирішив запросити до зйомок акторів, добре відомих усьому світу. Зокрема, у фільмі "Годзілла проти Конга" можна побачити:

Александра Скашгорда

Міллі Боббі Браун

Ейсу Гонсалес

Ребекку Голл

Джессіку Генвік

Кайла Чандлера

Джуліану Деннісон

Браяна Тайрі Генрі та ін.

Прем'єра фільму "Годзілла проти Конга"

Реліз довгоочікуваної "Годзілли проти Конга" запланований на 26 березня 2021 року. Відомо, що прем'єра відбудеться у кінотеатрах, а підписники платформи HBO Max зможуть переглянути стрічку на стрімінговому сервісі.