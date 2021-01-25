"Годзілла проти Конга": у мережі презентували видовищний трейлер фільму
Компанія Warner Bros. готує у 2021 році чимало новинок для глядачів. Серед них – видовищний екшн "Годзілла проти Конга". А поки до прем'єри залишається більше місяця, у мережі презентували український трейлер фільму.
"Годзілла проти Конга": сюжет і трейлер
Сюжет фільму "Годзілла проти Конга" тримався у секреті. Однак з появою у мережі трейлера стали відомі цікаві деталі стрічки. Як повідомляє 24 канал, життя на Землі опиниться під загрозою. І хоч організація "Монарх" робитиме все, аби люди і стародавні титани могли співіснувати без протистоянь, все вийде з-під контролю.
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За сюжетом, Конг вирушить на пошуки своєї домівки. У небезпечну мандрівку візьмуть дівчинку-сироту Цзя. Саме дитина має незрозумілий і унікальний зв'язок із Конгом, тому не боїться до нього близько підходити. Та на головних героїв чекатиме зустріч із розлюченою Годзіллою, яка руйнуватиме все на своєму шляху.
Очікується, що саме у фільмі "Годзілла проти Конга" глядачі побачать не тільки запекле протистояння двох монстрів, але й дізнаються таємницю їхнього походження, приховану в ядрі Землі.
"Годзілла проти Конга": дивіться трейлер українською
Актори фільму
Екранізувати видовищний екшн взявся режисер Адам Вінгард. Він вирішив запросити до зйомок акторів, добре відомих усьому світу. Зокрема, у фільмі "Годзілла проти Конга" можна побачити:
- Александра Скашгорда
- Міллі Боббі Браун
- Ейсу Гонсалес
- Ребекку Голл
- Джессіку Генвік
- Кайла Чандлера
- Джуліану Деннісон
- Браяна Тайрі Генрі та ін.
Прем'єра фільму "Годзілла проти Конга"
Реліз довгоочікуваної "Годзілли проти Конга" запланований на 26 березня 2021 року. Відомо, що прем'єра відбудеться у кінотеатрах, а підписники платформи HBO Max зможуть переглянути стрічку на стрімінговому сервісі.
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