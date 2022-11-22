Кроме того, Фармига на концерте в Рок Академии Нью-Йорка призвала протестовать против позиции политиков, поддерживающих диктатора Путина. Это уже не первая поддержка Украины, которую выражает актриса.

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Вера Фармига поддержала Украину на концерте в Нью-Йорке

Во время выступления звезда сериала "Пять дней в больнице" включила сигнал воздушной тревоги, который украинцы слышат ежедневно в течение 9 месяцев полномасштабной войны.

Мы против политиков, поддерживающих войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать!,

– сказала она.

Вера Фармига на концерте в Нью-Йорке поддержала Украину: смотрите видео

Что известно о Вере Фармиге

Вера Фармига не впервые поддерживает украинский народ в тяжелое время – во время событий Революции Достоинства она записывала видеообращение. Женщина выступала за демократию и неоднократно заявляла, что гордится украинцами, ведь сама из Украины.

Во время полномасштабного вторжения она:

Зачитала стихотворение Симоненко на украинском языке;

Публиковала красноречивые фото и отрывок гимна страны в своем инстаграме;

Показала на свою миллионную аудиторию мощное видео Зеленского к 50 дню войны;

Озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге;

Рекомендовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне" в 2015 году.

Женщина родилась в семье украинских эмигрантов – Михаила и Любомиры. Также у нее есть три брата и три сестры. Бабушка Надежда и дедушка Федор встретились в лагере для перемещенных лиц в Германии во время Второй мировой войны. После женитьбы они эмигрировали в США, когда мама Веры была маленькой.

В конце 1990-х Вера начала сниматься в сериалах и фильмах, а с 2000-х годов карьера актрисы пошла вверх. С тех пор она снялась в десятках фильмов и номинировалась на такие награды, как Золотой глобус, Санденс и Оскар.