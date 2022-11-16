После массированной ракетной атаки в Украине 15 ноября Мазепа опубликовала сильное эмоциональное видео. Она показала, как проживает боль украинцев в 10 тысячах километров от Украины.

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Марина Мазепа показала сильное эмоциональное видео

Марина Мазепа, родившая в Конотопе, но ставшую успешной в Голливуде, не сдержала эмоций после еще одной массированной ракетной атаки 15 ноября. Она опубликовала сильнейшее видео с обращением к подписчикам.

Живите эмоциями каждой украинской души, которая испугана и потеряна в этот момент,

– написала звезда под эмоциональным видео.

В ролике звезда плачет и кричит, показывает свою боль. Видео исполнено в черно-белых цветах. В комментариях украинцы поблагодарили за поддержку Украины. Некоторые подписчики поделились, что испытали те же эмоции в начале войны. Больше отзывов:

"Мы все в этом видео. Но любовь и свет победят несмотря ни на что!";

"На Конотоп 3 летели… я гуляла с ребенком в коляске, как ПВО почти над головой сбило. Хорошо, что ребенок крепко спал и ничего не услышал";

"Держись! Мы обязательно победим! У нас нет другого выхода. Все будет хорошо";

"По всему миру плачут, выражают и демонстрируют наши глубокие эмоции против разрушения и смерти, нанесенных другими, желающими утвердить свою власть! Остановите это".

Не обошлось и без других комментаторов, которые считают, что Марина просто поплакала на камеру и "переиграла": "Просто плачете перед камерой за ругательства? Не играйте на горе украинского народа... разочарованы".

Справка. Марина Мазепа – украинка из Конотопа, уже несколько лет живущая в Лос-Анджелесе. В свои 25 Марина Мазепа снялась в нескольких крупных проектах: "Нечестивый", "Воплощение зла" и "Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити". Сейчас работает над приквелом "Джон Вика" – сериалом "Континенталь". Кроме этого, звезда является экссовременницей телешоу "Танцуют все".

Марина Мазепа каждый день делится со своей 330-тысячной англоязычной аудиторией тем, что происходит в Украине, рассказывает обо всех зверствах, которые делает "вторая армия мира" с украинцами. Марина считает, что украинцы – очень светлая, умная и сильная нация, которая обязательно победит. Она верит, что Путин со своим народом понесет серьезную ответственность, еще и "заплатит сверху" за содеянное.

Интересно, что звезда может быть правнучкой гетмана Ивана Мазепы. Об этом ей рассказывал отец, а потом Марина стремится обратиться к архивам, чтобы убедиться в этом окончательно. Обо всем этом и даже больше – читайте в интервью 24 каналу с голливудской актрисой.