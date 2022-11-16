После массированной ракетной атаки в Украине 15 ноября Мазепа опубликовала сильное эмоциональное видео. Она показала, как проживает боль украинцев в 10 тысячах километров от Украины.
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Марина Мазепа показала сильное эмоциональное видео
Марина Мазепа, родившая в Конотопе, но ставшую успешной в Голливуде, не сдержала эмоций после еще одной массированной ракетной атаки 15 ноября. Она опубликовала сильнейшее видео с обращением к подписчикам.
Живите эмоциями каждой украинской души, которая испугана и потеряна в этот момент,
– написала звезда под эмоциональным видео.
В ролике звезда плачет и кричит, показывает свою боль. Видео исполнено в черно-белых цветах. В комментариях украинцы поблагодарили за поддержку Украины. Некоторые подписчики поделились, что испытали те же эмоции в начале войны. Больше отзывов:
- "Мы все в этом видео. Но любовь и свет победят несмотря ни на что!";
- "На Конотоп 3 летели… я гуляла с ребенком в коляске, как ПВО почти над головой сбило. Хорошо, что ребенок крепко спал и ничего не услышал";
- "Держись! Мы обязательно победим! У нас нет другого выхода. Все будет хорошо";
- "По всему миру плачут, выражают и демонстрируют наши глубокие эмоции против разрушения и смерти, нанесенных другими, желающими утвердить свою власть! Остановите это".
Не обошлось и без других комментаторов, которые считают, что Марина просто поплакала на камеру и "переиграла": "Просто плачете перед камерой за ругательства? Не играйте на горе украинского народа... разочарованы".
Марина Мазепа каждый день делится со своей 330-тысячной англоязычной аудиторией тем, что происходит в Украине, рассказывает обо всех зверствах, которые делает "вторая армия мира" с украинцами. Марина считает, что украинцы – очень светлая, умная и сильная нация, которая обязательно победит. Она верит, что Путин со своим народом понесет серьезную ответственность, еще и "заплатит сверху" за содеянное.
Интересно, что звезда может быть правнучкой гетмана Ивана Мазепы. Об этом ей рассказывал отец, а потом Марина стремится обратиться к архивам, чтобы убедиться в этом окончательно. Обо всем этом и даже больше – читайте в интервью 24 каналу с голливудской актрисой.