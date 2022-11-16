Після масованої ракетної атаки в Україні 15 листопада, Мазепа опублікувала сильне емоційне відео. Вона показала, як проживає біль українців за 10 тисяч кілометрів від України.

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Марина Мазепа показала сильне емоційне відео

Марина Мазепа, яка народила в Конотопі, але стала успішною в Голлівуді, не стримала емоцій після ще однієї масованої ракетної атаки 15 листопада. Вона опублікувала сильне відео зі зверненням до підписників.

Живіть емоціями кожної української душі, яка налякана та втрачена у цей момент,

– написала зірка під емоційним відео.

В ролику зірка плаче та кричить, показує свій біль. Відео виконане у чорно-білих кольорах. У коментарях українці подякували за підтримку України. Дехто із підписників поділився, що пережив ті самі емоції на початку війни. Більше відгуків:

"Ми всі у цьому відео. Але любов і світло переможуть попри все!";

"На Конотоп 3 летіли… я гуляла із дитиною в колясці, як ППО майже над головою збило. Добре, що дитя міцно спало і нічого не почуло";

"Тримайся! Ми обов'язково переможемо! У нас немає іншого виходу. Все буде добре";

"По всьому світу плачуть, висловлюють і демонструють наші глибокі емоції проти руйнування та смерті, завданих іншими, які хочуть утвердити свою владу! Зупиніть це".

Не обійшлося і без інших коментаторів, які вважають, що Марина просто поплакала на камеру і "переграла": "Просто плачете перед камерою за лайки? Не грайте на горі українського народу... розчаровані".

Довідка. Марина Мазепа – українка з Конотопа, яка вже декілька років живе в Лос-Анджелесі. У свої 25 Марина Мазепа знялася в декількох великих проєктах: "Нечестивий", "Втілення зла" та "Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті". Зараз працює над приквелом "Джона Віка" – серіалом "Континенталь". Крім цього, зірка є ексучасницею телешоу "Танцюють всі".

Марина Мазепа щодень ділиться зі своєю 330-тисячною англомовною аудиторією тим, що відбувається в Україні, розповідає про всі ті звірства, які робить "друга армія світу" з українцями. Марина вважає, що українці – надзвичайно світла, розумна і сильна нація, яка обов’язково переможе. Вона вірить, що Путін зі своїм народом понесе серйозну відповідальність, ще й "заплатить зверху" за скоєне.

Цікаво, що зірка може бути правнучкою гетьмана Івана Мазепи. Про це їй розповідав батько, а згодом Марина прагне звернутися до архівів, аби переконатися в цьому остаточно. Про все це та навіть більше – читайте в інтерв’ю 24 каналу з голлівудською акторкою.