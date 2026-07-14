Что они с собой сделали: 11 голливудских звезд, которых невозможно узнать

Говорят, хороший актер перевоплощается в героя. Но некоторые голливудские звезды воспринимают это буквально. Ради роли они худеют до изнеможения, набирают десятки килограммов, проводят часы в кресле гримеров или соглашаются на протезы, после которых даже собственная мама могла бы пройти мимо.

24 Канал собрал самые эффектные перевоплощения актеров для съемок в популярных фильмах, после просмотра которых хочется дважды проверить титры.

Том Круз – "Диггер"



Том Круз в фильме "Диггер" / коллаж из соцсетей



Том Круз временно отложил образ вечно молодого агента Итана Ганта. В новом фильме актер настолько изменился благодаря гриму и протезам, что в трейлере его узнали далеко не все.

Дуэйн Джонсон – "Несокрушимый (Разрушительная машина)"



Дуэйн Джонсон в фильме "Несокрушимый (Разрушительная машина)" / коллаж из соцсетей



На этот раз Скале пришлось не "сушиться", а наоборот – набрать вес и изменить телосложение, чтобы походить на легендарного бойца Марка Керра.

Колин Фаррелл – "Пингвин"



Колин Фаррелл в фильме "Пингвин" / коллаж из соцсетей



Гримеры поработали настолько хорошо, что Колина Фаррелла не узнавали даже после нескольких минут на экране. Сам актер шутил, что ему тоже было непривычно смотреть на себя в зеркало.

Сидни Свини – "Королева ринга/Кристи"



Сидни Свини в фильме "Королева ринга/Кристи" / коллаж из сети



Актриса набрала около 13 килограммов, ежедневно занималась боксом и силовыми тренировками, чтобы убедительно сыграть чемпионку Кристи Мартин.

Николас Кейдж – "Мэдден"



Николас Кейдж в фильме "Мэдден" / коллаж из сети



Первые фото со съемок уже стали вирусными. Благодаря гриму и новому образу Кейдж почти не похож на себя.

50 Cent – "Разные вещи"



50 Cent в фильме "Разные вещи" / Коллаж из сети



Рэпер похудел почти на 23 килограмма, чтобы сыграть футболиста, борющегося с онкологическим заболеванием. После публикации фото поклонники серьезно забеспокоились о его здоровье.

Кристиан Бэйл – "Машинист"



Кристиан Бэйл в фильме "Машинист" / Коллаж из сети



Пожалуй, самое известное перевоплощение Голливуда. Бэйл похудел до критического веса, питаясь фактически яблоком и банкой тунца в день.

Том Харди – "Капоне"

Том Харди в фильме "Капоне" / Коллаж из сети



Вместо привычного спортивного образа – лишний вес, лысина, сигара и сложный пластический грим.

Гарри Олдман – "Темные времена"



Гарри Олдман в фильме "Темные времена" / Коллаж из сети



Около 200 часов работы гримеров – и худощавый Олдман превратился в Уинстона Черчилля. Не зря эта роль принесла ему "Оскар".

Джаред Лето – "Далласский клуб покупателей"



Джаред Лето в фильме "Далласский клуб покупателей" / Коллаж из сети



Сначала Лето набрал почти 30 килограммов для одной роли, а через несколько лет похудел почти до неузнаваемости для другой. Организм, видимо, был не в восторге.

Шарлиз Терон – "Монстр"



Шарлиз Терон в фильме "Монстр" / Коллаж из сети



Еще одно культовое перевоплощение актрисы. Набор веса, зубные протезы, измененные брови и грим помогли ей настолько убедительно воплотить серийную убийцу Эйлин Уорнос, что роль принесла ей "Оскар".

На днях в сетях появилось новое фото Гаррисона Форда – актера не узнать.