Если вам ближе второй вариант, 24 Канал собрал легкие комедии, которые до сих пор действуют лучше, чем мотивационные цитаты из инстаграма.
"Знакомство с родителями"
Фильм "Знакомство с родителями" / imdb
Некоторые знакомства с родителями проходят за семейным ужином. У Грега Фокера все пошло по гораздо более интересному сценарию.
Потерянные вещи, неловкие ситуации, сплошные провалы и будущий тесть, который подозревает всех вокруг не хуже профессионального шпиона. Роберт Де Ниро и Бен Стиллер создали настолько удачный комедийный дуэт, что неловкость здесь превращается в отдельный вид искусства.
"Чего хотят женщины"
Не полагайтесь на случай в ленте
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Фильм "Чего хотят женщины" / imdb
Рекламщик Ник Маршалл уверен, что знает о женщинах абсолютно все. Но после странного случая вдруг начинает слышать их мысли. И очень быстро понимает: лучше бы он этого не умел.
"Мисс Конгениальность"
Фильм "Мисс Конгениальность" / imdb
Если вы до сих пор думаете, что конкурсы красоты – это только блестящие платья и идеальные улыбки, агент ФБР Грейси Гарт готова быстро изменить ваше мнение.
Сандра Баллок настолько органична в роли неуклюжей спецагентки, вынужденной стать участницей конкурса "Мисс Америка", что не влюбиться в этот фильм практически невозможно.
Ведь иногда лучшая утренняя терапия – это не ранний подъем, а классная комедия, после которой хочется смеяться гораздо больше, чем жаловаться на будильник.