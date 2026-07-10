Если вам ближе второй вариант, 24 Канал собрал легкие комедии, которые до сих пор действуют лучше, чем мотивационные цитаты из инстаграма.

"Знакомство с родителями"



Фильм "Знакомство с родителями" / imdb



Некоторые знакомства с родителями проходят за семейным ужином. У Грега Фокера все пошло по гораздо более интересному сценарию.

Потерянные вещи, неловкие ситуации, сплошные провалы и будущий тесть, который подозревает всех вокруг не хуже профессионального шпиона. Роберт Де Ниро и Бен Стиллер создали настолько удачный комедийный дуэт, что неловкость здесь превращается в отдельный вид искусства.

"Чего хотят женщины"



Фильм "Чего хотят женщины" / imdb



Рекламщик Ник Маршалл уверен, что знает о женщинах абсолютно все. Но после странного случая вдруг начинает слышать их мысли. И очень быстро понимает: лучше бы он этого не умел.

"Мисс Конгениальность"



Фильм "Мисс Конгениальность" / imdb



Если вы до сих пор думаете, что конкурсы красоты – это только блестящие платья и идеальные улыбки, агент ФБР Грейси Гарт готова быстро изменить ваше мнение.

Сандра Баллок настолько органична в роли неуклюжей спецагентки, вынужденной стать участницей конкурса "Мисс Америка", что не влюбиться в этот фильм практически невозможно.

Ведь иногда лучшая утренняя терапия – это не ранний подъем, а классная комедия, после которой хочется смеяться гораздо больше, чем жаловаться на будильник.