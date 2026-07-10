Якщо другий варіант вам ближчий, 24 Канал зібрав легкі комедії, які досі працюють краще за мотиваційні цитати з інстаграму.

"Знайомство з батьками"



Фільм "Знайомство з батьками" / imdb



Деякі знайомства з батьками проходять за сімейною вечерею. У Грега Фокера все пішло за значно цікавішим сценарієм.

Втрачені речі, незручні ситуації, суцільні провали й майбутній тесть, який підозрює всіх навколо не гірше за професійного шпигуна. Роберт Де Ніро та Бен Стіллер створили настільки вдалий комедійний дует, що незручність тут перетворюється на окремий вид мистецтва.

"Чого хочуть жінки"



Фільм "Чого хочуть жінки" / imdb



Рекламник Нік Маршалл упевнений, що знає про жінок абсолютно все. Але після дивного випадку раптом починає чути їхні думки. І дуже швидко розуміє: краще б він цього не вмів.

"Міс Конгеніальність"



Фільм "Міс Конгеніальність" / imdb



Якщо ви досі думаєте, що конкурси краси – це лише блискучі сукні та ідеальні посмішки, агентка ФБР Грейсі Гарт готова швидко змінити вашу думку.

Сандра Буллок настільки органічна в ролі незграбної спецагентки, яка змушена стати учасницею конкурсу "Міс Америка", що не закохатися в цей фільм практично неможливо.

Бо іноді найкраща ранкова терапія – це не ранній підйом, а класна комедія, після якої хочеться сміятися значно більше, ніж скаржитися на будильник.



