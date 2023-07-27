Меня сделали преступником, – Горбунов готов отдать свой орден "За заслуги" военным

После скандала с сериалом "Ингулец", на Юрия Горбунова полилось немало грязи и хейта в сети. Сейчас он не только отказался от государственного финансирования на проект, но и объяснил, что не может оправдываться больше за свою волонтерскую деятельность и благотворительные мероприятия.

В этой связи Горбунов готов отказаться от ордена "За заслуги" II степени, которым его наградили 23 августа 2022 года, и передать его военным. Об этом он сказал в разговоре для ютуб-канала "Исландия".

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Горбунов готов отказаться от ордена "За заслуги"

В комментарии ведущим ISLND TV продюсер рассказал, что на получение ордена его представили военные, и он не мог им отказать. "Только к тому моменту мы для военных дали около 70 концертов (...). На тот момент наш союз передал ВСУ около 400 авто, а сегодня это более 833 карет скорой помощи", – сказал он.

К этому Горбунов добавил, что не получил орден в руки, потому как только получит – передаст его военным. "Знаете, мы говорим о военных и ордена, и вы правы – слова "орден" и "невоенный" плохо пишутся. Я готов отдать этот орден любому из военных, которые сейчас на передке. У меня его нет физически, но, если мне его дадут, я готов передать туда. Или пускай сейчас перепишут на любого героя", – сказал Горбунов.

Горбунов также назвал сумму, которую удалось собрать на аукционах по Европе. " 2 с половиной миллиона евро. Мне ком в горле, я не могу оправдываться, когда меня обвиняют: "Что я сделал для армии?" Но мы никогда этим не кичились".

Юрий Горбунов / Фото с инстаграма актера

Реакция сети

"Юрий, всегда Вас уважала и уважаю. Спасибо Вам, вы супер";

"Горбунов боится, чтобы его не закенсилили и делает все, чтобы изменить ход событий";

"Отбеливаем! Армии нужны не сериалы, а оружие!";

"Орден – для военных. Ты военный? Война идет. Совесть иметь надо";

"Однажды все становится на места, наконец";

"Людочки, вы что, дураки? Это же называется пиар! Теперь за "героические" поступки Горбунова, ему дадут не 34, а все 134 миллиона!";

"Спасибо Юрию Горбунову за его работу";

"Юра с ума сошел. Кто он такой, чтобы кому-то давать награды. Он их принял и деньги взял бы, если бы не подняли шум. Я не верю в его искренность".

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Киноиндустрия должна работать

Как сообщил продюсер, он готов все отдать на фронт, но в то же время подчеркнул, что киноиндустрия должна работать: "Теперь меня сделали преступником. Я очень хочу, чтобы работала экономика и моя индустрия. Я понимаю, что есть основной фронт. Когда мне сейчас звонят по телефону военные с поддержкой в частных разговорах и говорят: "А мы смотрим твою "бешеную свадьбу". Потому что это комедия, мы хотим положительных эмоций". Мы хотим такую же комедию снять. Я еще раз подчеркиваю, она не о Поворознюке".

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