Срок приема документов от кандидатов на должность ГП "Национальный центр Александра Довженко" завершен. Госкино назвал кандидатов на должность руководителя Довженко-Центра.

Об этом Госкино сообщил в фейсбуке. В настоящее время документы подали 5 кандидатов.

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Госкино назвало кандидатов на должность руководителя Довженко-Центра

Отбор кандидатур для включения в состав конкурсной комиссии от общественных организаций осуществлялся путем жеребьевки. Так что кандидатами на должность руководителя Довженко-Центра являются:

исполнительный директор фестиваля Kharkiv MeetDocs Виктория Водка ;

; исполняющая обязанности гендиректора Довженко-Центра к "реорганизации" Центра Елена Гонтарук ;

; режиссер и продюсер, основатель и ведущий в медиа о современной украинской культуре Culturno и проекте "Кино на Дне" Кирилл Жаровский ;

; продюсер фильма "Двойной иммельманн" Алексей Пантелеев ;

; Сергей Слепак, претендовал на должность главы Госкино в 2020 году

Как сообщает Госкино, все заинтересованные лица в течение семи дней (до 31 января 2023 года) могут подавать предложения и замечания по кандидатурам в адрес электронной почты Государственного агентства Украины по кино (info@usfa.gov.ua).

Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра