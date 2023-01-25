Госкино назвало кандидатов на должность руководителя Довженко-Центра
Срок приема документов от кандидатов на должность ГП "Национальный центр Александра Довженко" завершен. Госкино назвал кандидатов на должность руководителя Довженко-Центра.
Об этом Госкино сообщил в фейсбуке. В настоящее время документы подали 5 кандидатов.
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Госкино назвало кандидатов на должность руководителя Довженко-Центра
Отбор кандидатур для включения в состав конкурсной комиссии от общественных организаций осуществлялся путем жеребьевки. Так что кандидатами на должность руководителя Довженко-Центра являются:
- исполнительный директор фестиваля Kharkiv MeetDocs Виктория Водка;
- исполняющая обязанности гендиректора Довженко-Центра к "реорганизации" Центра Елена Гонтарук;
- режиссер и продюсер, основатель и ведущий в медиа о современной украинской культуре Culturno и проекте "Кино на Дне" Кирилл Жаровский;
- продюсер фильма "Двойной иммельманн" Алексей Пантелеев;
- Сергей Слепак, претендовал на должность главы Госкино в 2020 году
Как сообщает Госкино, все заинтересованные лица в течение семи дней (до 31 января 2023 года) могут подавать предложения и замечания по кандидатурам в адрес электронной почты Государственного агентства Украины по кино (info@usfa.gov.ua).
Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра
- В середине августа Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра – крупнейшего национального киноархива, с 1994 года занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино. В самом центре такое решение было названо ликвидацией.
- Впоследствии украинцы создали петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра. А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".
- Позже Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук. Вместо нее назначили Юлию Кожан, имеющую опыт по бухгалтерскому делу и работе с кинологическим центром.
- 10 ноября в Довженко-Центр посетили обыски сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. На следующий день обыски продлили.
- 12 ноября перед зданием Довженко-Центра состоялся митинг с лозунгом "Руки прочь от Довженко-Центра".
- В середине ноября Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра. Там заявили, что будут выбирать нового директора.
- Юлия Каждан уволилась с должности. Вместо нее назначили кинокритика Андрея Алфёрова.