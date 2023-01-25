Про це Держкіно повідомив у фейсбуці. Наразі документи подали 5 кандидатів.
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Держкіно назвало кандидатів на посаду керівника Довженко-Центру
Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснювалося шляхом жеребкування. Тож кандидатами на посаду керівника Довженко-Центру є:
- виконавча директорка фестивалю Kharkiv MeetDocs Вікторія Водка;
- виконуюча обов’язки гендиректора Довженко-Центру до "реорганізації" Центру Олена Гонтарук;
- режисер та продюсер, засновник та ведучий у медіа про сучасну українську культуру Culturno та проєкту "Кіно на Дні" Кирило Жаровський;
- продюсер фільму "Подвійний іммельманн" Олексій Пантелєєв;
- Сергій Слєпак, претендував на посаду голови Держкіно у 2020 році.
Як повідомляє Держкіно, усі зацікавлені особи протягом семи днів (до 31 січня 2023 року) можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на адресу електронної пошти Державного агентства України з питань кіно (info@usfa.gov.ua).
Що відомо про скандал довкола Довженко-Центру
- У середині серпня Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру – найбільшого національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. У самому центрі таке рішення назвали ліквідацією.
- Згодом українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру. А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".
- Пізніше Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук. Замість неї призначили Юлію Кажан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром.
- 10 листопада у Довженко-Центр навідалися з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ. Наступного дня обшуки продовжили.
- 12 листопада перед будівлею Довженко-Центру відбувся мітинг з гаслом "Руки геть від Довженко-Центру".
- В середині листопада Держкіно зупинило реорганізацію Довженко-Центру. Там заявили, що обиратимуть нового директора.
- Юлія Каждан звільнилася з посади. Замість неї призначили кінокритика Андрія Алферова.