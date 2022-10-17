Григорий Бакланов высказался об Оксане Байрак, которая не уверена, кто бомбил Донбасс

Украинский актер Григорий Бакланов прокомментировал позицию и отношение к режиссеру Оксане Байрак. Она заявляла, что не уверена, что Россия обстреливала Донбасс.

Скандальная режиссер Оксана Байрак еще до полномасштабного вторжения придерживалась сомнительной политической позиции. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов высказался о бывшем коллеге в интервью 24 каналу.

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Бакланов об Оксане Байрак

Григорий Бакланов ранее сотрудничал с Оксаной Байрак. Однако заметил, что никогда не общался с ней по политическим темам.

Мы никогда не говорили с ней о политике. После 24 февраля многие знакомые говорили нам о ее выражении. Потом мы узнали, что ее заблокировали, она уехала. Насколько теперь стало известно, у нее не проукраинские взгляды, но не думаю, что сейчас уместно писать и выяснять это, мы ведь не сотрудничаем,

– поделился актер.

Что другие звезды говорили о Байраке