Что посмотреть, когда хочется поплакать: 3 эмоциональных фильма
- Среди рекомендованных фильмов – "Грозовой перевал" (2026) – история о трагической любви Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа.
- Другие фильмы включают: "Если я останусь" (2014) – о виолончелистке Мие Холл, которая после автокатастрофы должна выбрать между жизнью и смертью, и "Мой ангел" (2019) – о Лиззи, которая оплакивает погибшую дочь.
Бывают дни, когда хочется смотреть грустные фильмы и плакать. Они помогают высвободить свои эмоции, которые мы почему-то часто держим в себе, наружу.
24 Канал составил подборку грустных фильмов, от которых хочется плакать. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте, что посмотреть в ближайший свободный вечер.
Что посмотреть, когда хочется поплакать?
"Грозовой перевал" (2026)
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Это новая экранизация культового одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте, режиссером которого стала Эмиральд Финнелл. Главные роли сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди.
В фильме рассказывается об отношениях между Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом. Их история начинается в детстве и трагически завершается во взрослой жизни.
"Грозовой перевал": смотрите онлайн трейлер фильма
"Если я останусь" (2014)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
В центре сюжета молодая талантливая виолончелистка Миа Холл. Девушка мечтает поступить в престижную музыкальную школу "Джульярд", расположенную в Нью-Йорке. Однако в один момент ее жизнь меняется.
С семьей Мии происходит ужасная автокатастрофа: родители погибают, а брат попадает в больницу. Сама девушка впадает в кому, а ее душа существует отдельно от тела. Главная героиня наблюдает за всем, что происходит вокруг, но ее никто не видит. Мия должна выбрать: вернуться к жизни, которая уже не будет такой как раньше, или отпустить ее.
"Если я останусь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мой ангел" (2019)
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
Это история о Лиззи, которая развелась с мужем и уже семь лет оплакивает свою дочь. Ребенок трагически погиб во время пожара. Однажды женщина встречает Лолу и начинает считает, что это ее умершая дочь.
"Мой ангел": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие комедии посмотреть?
"Правила флирта" – преподаватель философии Пьеро перестал верить в любовь. Однажды он встречает Лари, и между ними возникает взаимная симпатия. Однако мужчина и женщина не решаются признаться в своих чувствах.
"Бабули" – Джо открывает старинный итальянский ресторан, где начинают работать четыре бабушки из разных городов Италии.
"Роузы" – история о семье Роузов, которая кажется идеальной. Неожиданно жизнь Тео и Айви рушится и они принимают решение развестись.