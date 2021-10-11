Гвинет Пэлтроу опубликовала в своем инстаграме трейлер нового проекта для Netflix, в котором выступила как продюсер. И конечно, сама актриса появится в нескольких эпизодах шоу. Трейлер также появился на канале Netflix.

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В шоу нам расскажут об истории четырех пар, которые будут консультироваться с сексологами для того, чтобы придать второму дыханию романтические отношения. Так, молодая лесбийская пара страдает от проблем с телесным восприятием друг друга, от чего страдает их интимная жизнь. Другая история расскажет нам о влюбленной паре смешанных рас, которые находятся на грани развода. Третья пара имеет проблемы с получением удовольствия от секса. И наконец последняя пара – это двое пожилых людей, стремящихся доказать, что старость не преграда для хорошего секса.

Экспертами шоу выступили:

звездный консультант по интимной жизни Микаэла Бем,

сексолог Джайя,

тренер по священной близости Амина Петерсон,

профессиональный тренер по эротическому оздоровлению Даршана Авила и другие.

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В инстаграме актрисы Гвинет Пэлтроу первой оставила свой эмоциональный комментарий американская танцовщица и певица Джулианна Хаф. Она с нетерпением ждет премьеру проекта, ведь считает его необходимым для многих.

"О, да! И Джайя наконец поделилась эротическими секретами и своим невероятным опытом для такой удивительной платформы! Гвинет Пэлтроу, спасибо вам за то, что вы стали пионеркой и продвигаете нашу эволюцию вперед с такой грацией и игрой! Вау, не могу дождаться, чтобы посмотреть!", – написала Джулианна.