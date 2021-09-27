Гвинет Пэлтроу дебютировала в 1991 году, зигравлы маленькую роль в фильме "Крик" с Джоном Траволтой. Однако, в 1995 году на профессиональный уровень карьеру актрисы вывел триллер Дэвида Финчера "Семь", в главных ролях которого сыграли Брэд Питт, Кевин Спейси и Морган Фримен.

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5 шикарных ролей Гвинет Пэлтроу

Вид сверху лучше, 2003

Главная роль – Донна Дженсон

Донна мечтает стать стюардессой, устраивается работать в местной авиалинии и надеется перейти на международные. Она прошла курсы подготовки, чувствует себя целеустремленной и понимает, что ей таки повезет в следующем году.

"Вид сверху лучше" 2003: смотрите трейлер

Железный человек, 2008 год

Роль – Вирджиния Поттс

В фильмах Marvel в Гвинет Пэлтроу небольшая, но важная роль Вирджинии Поттс – сначала секретаря Тони Старка, затем генерального директора и жены Тони. Звезда появляется и в следующих фильмах: "Железный человек 2"; "Мстители"; "Железный человек 3"; "Человек-паук: Возвращение домой"; "Мстители Война бесконечности"; "Мстители: Финал".

"Железный человек" 2008: смотрите трейлер

Я ухожу – не плачь, 2010

Главная роль – Келли Кантер

Талантливая, но растерянная популярная кантри-певица Келли Кантер отправляется в турне, потому что продюсер Джеймс надеется вернуть ей былую славу и, возможно, даже уверенность в своих силах.

"Я ухожу – не плачь" 2010: смотрите трейлер

Заражение, 2011 год

Роль – Бет Эмхофф

В Гвинет Пэлтроу – роль женщины, которая возвращается из рабочей командировки в Гонконге. По дороге домой она едет к своему возлюбленному в Чикаго и ее состояние ухудшается, вскоре она умирает от очень заразной болезни.

"Заражение" 2011: смотрите трейлер

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Любовники, 2008 год

Роль – Мишель Рош

В центре истории романтической драмы – неудачная попытка самоубийства Леонарда, после которой он возвращается к своим родителям. Там он знакомится с красивой и загадочной соседкой Мишель. Однако, родители хотят, чтобы он связал себя с Сандрой, дочерью богатого бизнесмена. Теперь Леонардо нужно сделать нелегкий выбор.

"Любовники" 2008: смотрите трейлер