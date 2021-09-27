Гвінет Пелтроу дебютувала у 1991 році, зігравли маленьку роль у фільмі “Крик” з Джоном Траволтою. Однак, у 1995 році на професійний рівень кар’єру акторки вивів трилер Девіда Фінчера "Сім", у головних ролях якого зіграли Бред Пітт, Кевін Спейсі та Морган Фрімен.

До теми 9 екранізацій Стівена Кінга, які має подивитися кожен

5 шикарних ролей Гвінет Пелтроу

Вигляд зверху кращий, 2003 рік

Головна роль – Донна Дженсон

Донна мріє стати стюардесою, налаштовується працювати у місцевій авіалінії та сподівається перейти на міжнародні. Вона пройшла курси підготовки, почувається цілеспрямованою і розуміє, що їй таки повезе наступного року.

"Вигляд зверху кращий" 2003: дивіться трейлер

Залізна людина, 2008 рік

Роль – Вірджинія Паттс

У фільмах Marvel у Гвінет Пелтроу невелика, але важлива роль Вірджинії Поттс – спочатку секретаря Тоні Старка, потім генерального директора і дружини Тоні. Зірка з'являється й у наступних фільмах: "Залізна людина 2"; "Месники"; "Залізна людина 3"; "Людина-павук: Повернення додому"; "Месники: Війна нескінченності"; "Месники: Завершення".

"Залізна людина" 2008: дивіться трейлер

Любов мене не зрадить, 2010 рік

Головна роль – Келлі Кантер

Талановита, але розгублена популярна кантрі-співачка Келлі Кантер відправляється в турне, тому що продюсер Джеймс сподівається повернути їй колишню славу і, можливо, навіть впевненість у своїх силах.

"Любов мене не зрадить" 2010: дивіться трейлер

Зараза, 2011 рік

Роль – Бет Емгофф

У Гвінет Пелтроу – роль жінки, яка повертається з робочого відрядження у Гонконзі. По дорозі додому вона їде до свого коханого у Чикаго і її стан погіршується, незабаром вона помирає від дуже заразної хвороби.

"Зараза" 2011: дивіться трейлер

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Коханці, 2008 рік

Роль – Мішель Рош

У центрі історії романтичної драми – невдала спроба самогубства Леонарда, після якої він повертається до своїх батьків. Там він знайомиться із вродливою та загадковою сусідкою Мішель. Однак, батьки хочуть, щоб він пов’язав себе із Сандрою, донькою багатого чоловіка-бізнесмена. Тепер Леонарду потрібно зробити нелегкий вибір.

"Коханці" 2008: дивіться трейлер