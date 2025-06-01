Хайди Клум в кино: 5 неожиданных ролей супермодели, которые вы могли пропустить
- Хайди Клум отмечает день рождения, а Кино 24 подготовил подборку ее неожиданных ролей в кино и сериалах.
- Среди ролей – камео в "Секс и Город", "Как я встретил вашу маму" и другие.
1 июня немецкая супермодель Хайди Клум празднует день рождения. Поэтому самое время вспомнить, что, кроме модных подиумов, она не раз появлялась и на телеэкранах.
По этому случаю Кино 24 подготовил подборку неожиданных ролей Хайди в фильмах и сериалах, где она сыграла саму себя. Камео-сцены с участием модели в этих лентах изрядно порадовали поклонников Клум.
Не пропустите Не такие шедевры, как может показаться: 5 переоцененных фильмов, вышедших в последние 10 лет
"Секс и город" (1998 – 2004)
Сериал рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Кэрри Брэдшоу, писательница и колумнистка, Миранда Хоббс, успешная юристка, Шарлотта Йорк, искусствовед, и Саманта Джонс, PR-менеджер – все они имеют разные характеры и темпераменты. Однако женщины имеют общие взгляды на жизнь и стремление найти себя. Главной сюжетной линией являются отношения Керри с мужчиной, который становится ее самой большой любовью.
"Секс и город": смотрите трейлер сериала онлайн
"Как я встретил вашу маму" (2005 – 2014)
Тед рассказывает своим детям историю знакомства с их мамой. Друзья главного героя Маршалл и Лили уже много лет встречаются, но пока не поженились. Однажды парень делает предложение своей девушке, и в этот момент Тед понимает, что ему стоит начать поиски собственной второй половинки.
"Как я встретил вашу маму": смотрите трейлер сериала онлайн
"Отчаянные домохозяйки" (2004 – 2012)
На улице Вистерия Лейн живут четыре подруги. Недавно там произошло самоубийство женщины, поэтому героини решают узнать больше о ее тайнах. На фоне семейных драм и забавных ситуаций разворачиваются интриги, которые затрагивают всех жителей района.
"Отчаянные домохозяйки": смотрите трейлер сериала онлайн
Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о неожиданные факты о сериале "Отчаянные домохозяйки".
"Спин Сити" (1996 – 2002)
Сюжет сериала разворачивается вокруг будней мэрии Нью-Йорка. В центре событий – заместитель мэра Майк Флаэрти, который пытается справиться с политическими скандалами, странными подчиненными и собственной личной жизнью. Его задача – "крутить" ситуациями так, чтобы глава города выглядел безупречно перед общественностью.
"Спин Сити": смотрите трейлер сериала онлайн
"Дьявол носит Прада" (2006)
Выпускница колледжа Энди приехала в Нью-Йорк. Там она устраивается на работу ассистенткой самой влиятельной и дерзкой женщины в мире моды – Миранды Пристли. Так, Энди погружается в мир глянца, стиля и карьерных испытаний, меняющих ее жизнь.
"Дьявол носит Прада": смотрите трейлер фильма онлайн