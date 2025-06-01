Хайди Клум в кино: 5 неожиданных ролей супермодели, которые вы могли пропустить

1 июня немецкая супермодель Хайди Клум празднует день рождения. Поэтому самое время вспомнить, что, кроме модных подиумов, она не раз появлялась и на телеэкранах.

По этому случаю Кино 24 подготовил подборку неожиданных ролей Хайди в фильмах и сериалах, где она сыграла саму себя. Камео-сцены с участием модели в этих лентах изрядно порадовали поклонников Клум.

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"Секс и город" (1998 – 2004)

Сериал рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Кэрри Брэдшоу, писательница и колумнистка, Миранда Хоббс, успешная юристка, Шарлотта Йорк, искусствовед, и Саманта Джонс, PR-менеджер – все они имеют разные характеры и темпераменты. Однако женщины имеют общие взгляды на жизнь и стремление найти себя. Главной сюжетной линией являются отношения Керри с мужчиной, который становится ее самой большой любовью.

"Секс и город": смотрите трейлер сериала онлайн

"Как я встретил вашу маму" (2005 – 2014)

Тед рассказывает своим детям историю знакомства с их мамой. Друзья главного героя Маршалл и Лили уже много лет встречаются, но пока не поженились. Однажды парень делает предложение своей девушке, и в этот момент Тед понимает, что ему стоит начать поиски собственной второй половинки.

"Как я встретил вашу маму": смотрите трейлер сериала онлайн

"Отчаянные домохозяйки" (2004 – 2012)

На улице Вистерия Лейн живут четыре подруги. Недавно там произошло самоубийство женщины, поэтому героини решают узнать больше о ее тайнах. На фоне семейных драм и забавных ситуаций разворачиваются интриги, которые затрагивают всех жителей района.

"Отчаянные домохозяйки": смотрите трейлер сериала онлайн

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о неожиданные факты о сериале "Отчаянные домохозяйки".

"Спин Сити" (1996 – 2002)

Сюжет сериала разворачивается вокруг будней мэрии Нью-Йорка. В центре событий – заместитель мэра Майк Флаэрти, который пытается справиться с политическими скандалами, странными подчиненными и собственной личной жизнью. Его задача – "крутить" ситуациями так, чтобы глава города выглядел безупречно перед общественностью.

"Спин Сити": смотрите трейлер сериала онлайн

"Дьявол носит Прада" (2006)

Выпускница колледжа Энди приехала в Нью-Йорк. Там она устраивается на работу ассистенткой самой влиятельной и дерзкой женщины в мире моды – Миранды Пристли. Так, Энди погружается в мир глянца, стиля и карьерных испытаний, меняющих ее жизнь.

"Дьявол носит Прада": смотрите трейлер фильма онлайн