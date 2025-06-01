З цієї нагоди Кіно 24 підготував добірку неочікуваних ролей Гайді у фільмах та серіалах, де вона зіграла саму себе. Камео-сцени з участю моделі у цих стрічках неабияк потішили шанувальників Клум.

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"Секс і місто" (1998 – 2004)

Серіал розповідає про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку. Керрі Бредшоу, письменниця та колумністка, Міранда Гоббс, успішна юристка, Шарлотта Йорк, мистецтвознавиця, та Саманта Джонс, PR-менеджерка – усі вони мають різні характери та темпераменти. Однак жінки мають спільні погляди на життя та прагнення знайти себе. Головною сюжетною лінією є стосунки Керрі з чоловіком, який стає її найбільшим коханням.

"Секс і місто": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Як я зустрів вашу маму" (2005 – 2014)

Тед розповідає своїм дітям історію знайомства з їхньою мамою. Друзі головного героя Маршалл та Лілі вже багато років зустрічаються, але поки не одружилися. Одного дня хлопець робить пропозицію своїй дівчині, і в цей момент Тед розуміє, що йому варто розпочати пошуки власної другої половинки.

"Як я зустрів вашу маму": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Відчайдушні домогосподарки" (2004 – 2012)

На вулиці Вістерія Лейн живуть чотири подруги. Нещодавно там сталося самогубство жінки, тому героїні вирішують дізнатися більше про її таємниці. На тлі сімейних драм і кумедних ситуацій розгортаються інтриги, які зачіпають усіх мешканців району.

"Відчайдушні домогосподарки": дивіться трейлер серіалу онлайн

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про несподівані факти про серіал "Відчайдушні домогосподарки".

"Спін Сіті" (1996 – 2002)

Сюжет серіалу розгортається навколо буднів мерії Нью-Йорка. У центрі подій – заступник мера Майк Флаерті, який намагається впоратися з політичними скандалами, дивакуватими підлеглими й власним особистим життям. Його завдання – "крутити" ситуаціями так, щоб очільник міста виглядав бездоганно перед громадськістю.

"Спін Сіті": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Диявол носить Прада" (2006)

Випускниця коледжу Енді приїхала до Нью-Йорка. Там вона влаштовується на роботу асистенткою найвпливовішої й найзухвалішої жінки у світі моди – Міранди Прістлі. Так, Енді поринає у світ глянцю, стилю і кар'єрних випробувань, що змінюють її життя.

"Диявол носить Прада": дивіться трейлер фільму онлайн