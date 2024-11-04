Кіно 24 розповість цікаві факти про цей легендарний серіал. Більшість з цих деталей ви могли не знати.

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Інша назва серіалу

Хоч усім і здається, що "Відчайдушні домогосподарки" – ідеальна назва для серіалу, втім, розглядалися також інші варіанти його творцями. Так, стрічка могла називатися "Таємне життя домогосподарок" або "Вістерія Лейн". Однак наприкінці все ж вирішили залишити початкову назву.

Як з'явилася ідея для створення серіалу

Одного разу творець стрічки Марк Черрі дивився новини разом зі своєю матір'ю. Там розповідали про перебіг судового процесу, в якому була залучена Андреа Єйтс, що втопила своїх дітей через відчай. Саме тоді чоловік захотів створити стрічку, щоб показати, що саме може зробити жінка, яка перебуває на межі зриву.

"Відчайдушні домогосподарки" / Кадр з серіалу

Як Єва Лонгорія отримала свою роль

Після важкого дня, сповненого різноманітних кастингів, вона прийшла на прослуховування для ролі у "Відчайдушних домогосподарках". Єва прочитала сценарій і зізналася, що лише глянула на цю роль та їй одразу все дуже сподобалася. Після цього Лонгорію затвердили, оскільки творець стрічки зрозумів, що ці слова точно б сказав її персонаж.

Хто міг ще бути в акторському складі

Памела Андерсон прагнула отримати роль Іді Брітт, але це вдалося зробити Ніколет Шерідан, яка згодом подала до суду на творця стрічки через неправомірне звільнення.

Що цікаво, зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс також могла зіграти у серіалі. Акторку розглядали на роль матері-одиначки Сьюзен, але в останній момент все змінилося. Кортні була вагітна, тому б не змогла зіграти в стрічці.

Особливий знімальний майданчик

Серіал знімали в Лос-Анджелесі на майданчику Colonial Street. Саме тому вулицю, на які жили домогосподарки, не можна знайти в реальному житті. Цей культовий простір Universal Studios вперше використали в 1920-х роках, а з того часу там знімалися кліпи та фільми.

Кількість смертей у серіалі

Стрічка розпочинається з загадкової смерті, тому це одразу мало спонукати до думки, що життя багатьох героїв обірветься у серіалі. Так, прихильники "Відчайдушних домогосподарок" порахували, що протягом восьми сезонів загинули 52 персонажі.