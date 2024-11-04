Кино 24 расскажет интересные факты об этом легендарном сериале. Большинство из этих деталей вы могли не знать.

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Другое название сериала

Хотя всем и кажется, что "Отчаянные домохозяйки" – идеальное название для сериала, впрочем, рассматривались и другие варианты его создателями. Так, лента могла называться "Тайная жизнь домохозяек" или "Вистерия Лейн". Однако в конце все же решили оставить первоначальное название.

Как появилась идея для создания сериала

Однажды создатель ленты Марк Черри смотрел новости вместе со своей матерью. Там рассказывали о ходе судебного процесса, в котором была вовлечена Андреа Йетс, утопившая своих детей из-за отчаяния. Именно тогда мужчина захотел создать ленту, чтобы показать, что именно может сделать женщина, которая находится на грани срыва.

"Отчаянные домохозяйки" / Кадр из сериала

Как Ева Лонгория получила свою роль

После тяжелого дня, полного разнообразных кастингов, она пришла на прослушивание для роли в "Отчаянных домохозяйках". Ева прочитала сценарий и призналась, что только взглянула на эту роль и ей сразу все очень понравилась. После этого Лонгорию утвердили, поскольку создатель ленты понял, что эти слова точно бы сказал ее персонаж.

Кто мог еще быть в актерском составе

Памела Андерсон стремилась получить роль Иди Бритт, но это удалось сделать Николетт Шеридан, которая впоследствии подала в суд на создателя ленты из-за неправомерного увольнения.

Что интересно, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс также могла сыграть в сериале. Актрису рассматривали на роль матери-одиночки Сьюзен, но в последний момент все изменилось. Кортни была беременна, поэтому бы не смогла сыграть в ленте.

Особая съемочная площадка

Сериал снимали в Лос-Анджелесе на площадке Colonial Street. Именно поэтому улицу, на которые жили домохозяйки, нельзя найти в реальной жизни. Это культовое пространство Universal Studios впервые использовали в 1920-х годах, а с тех пор там снимались клипы и фильмы.

Количество смертей в сериале

Лента начинается с загадочной смерти, поэтому это сразу должно было побудить к мысли, что жизнь многих героев оборвется в сериале. Так, сторонники "Отчаянных домохозяек" посчитали, что в течение восьми сезонов погибли 52 персонажа.