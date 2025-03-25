Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Times of Israel.

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ЦАХАЛ задержал палестинского режиссера Хамдана Баллала

Очевидцы происшествия утверждают, что поселенцы на Западном берегу реки Иордан напали на палестинскую деревню, бросая камни в жителей, их машины и дома. Согласно их показаниям, атака стала неожиданной, и местные жители начали защищаться, также бросая камни в ответ. В полиции Израиля сообщили, что палестинцы, в свою очередь, начали нападать на израильтян.

ЦАХАЛ подала другую версию событий, заявив, что насилие началось после того, как несколько палестинцев бросили камни в израильских граждан и повредили их автомобили. Они также отметили, что, когда они прибыли на место инцидента, чтобы "разогнать конфликт", несколько террористов начали бросать камни в сторону бойцов сил безопасности, среди которых был Хамдан Баллал – режиссер оскароносного фильма "Нет другой земли". После этого были задержаны Баллал, двое палестинцев и один израильтянин.

Базель Адра, соратник Хамдана Балала и режиссер, который стал свидетелем события, рассказал, что около двух десятков израильских колонистов напали на деревню. Он предполагает, что нападение могло быть местью за то, что Баллал создал фильм, который освещает тяжелую жизнь палестинцев, в частности их положение в условиях войны и оккупации.