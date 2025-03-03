Победила ли лента о войне в Украине на Оскаре-2025 / Фото

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе объявили победителей кинопремии Оскар-2025. В этом году в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на победу претендовала лента о войне в Украине "Фарфоровая война", однако заветную статуэтку отдали создателям другого фильма.