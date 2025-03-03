А саме – "Немає іншої землі", повідомляє Кіно 24. Команда фільму зі сцени Оскара закликала зупинити війну, зупинити знищення палестинського народу та Гази.

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Фільм "Немає іншої землі" був створений командою режисерів з Ізраїлю та Палестини. Творці стрічки наголосили на важливості зупинення війни, досягнення миру.

Зазначимо, що сюжет фільму розгортається навколо знищення ізраїльськими військовими Масафера-Ятта на Західному березі річки Йордан. Крім цього, глядачі спостерігатимуть за спільною роботою палестинського активіста Базеля та журналіста Ювала з Ізраїля.

"Немає іншої землі": дивіться трейлер фільму

Фільм був створений командою режисерів з Ізраїлю та Палестини. Сюжет стрічки розгортається навколо знищення ізраїльськими військовими Масафера-Ятта на Західному березі річки Йордан. Крім цього, глядачі спостерігатимуть за спільною роботою палестинського активіста Базеля та журналіста Ювала з Ізраїля.