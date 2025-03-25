Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Times of Israel.

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ЦАХАЛ затримав палестинського режисера Хамдана Баллала

Очевидці події стверджують, що поселенці на Західному березі річки Йордан напали на палестинське село, кидаючи каміння в жителів, їхні машини та будинки. Відповідно до їхніх свідчень, атака стала несподіваною, і місцеві жителі почали захищатися, також кидаючи каміння у відповідь. У поліції Ізраїлю повідомили, що палестинці, у свою чергу, почали нападати на ізраїльтян.

ЦАХАЛ подала іншу версію подій, заявивши, що насильство почалося після того, як кілька палестинців кинули каміння в ізраїльських громадян і пошкодили їхні автомобілі. Вони також зазначили, що, коли вони прибули на місце інциденту, щоб "розігнати конфлікт", кілька терористів почали кидати каміння в бік бійців сил безпеки, серед яких був Хамдан Баллал – режисер оскароносного фільму "Немає іншої землі". Після цього були затримані Баллал, двоє палестинців та один ізраїльтянин.

Базель Адра, соратник Хамдана Балала та режисер, який став свідком події, розповів, що близько двох десятків ізраїльських колоністів напали на село. Він припускає, що напад міг бути помстою за те, що Баллал створив фільм, який висвітлює важке життя палестинців, зокрема їхнє становище в умовах війни та окупації.