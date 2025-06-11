Уже не впервые: скандального голливудского кинопродюсера признали виновным в сексуальных домогательствах

Популярного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии. Это уже не впервые.

В 2020 году ему уже выносили приговор, теперь дело возобновили. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Reuters.

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Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии: что известно

Как известно, дело Харви Вайнштейна пришлось возобновить из-за обнаружения ошибок в первом процессе. Кинопродюсер отказался давать показания, а его адвокаты вызвали минимальное количество свидетелей.

В результате присяжные признали бывшего продюсера виновным в домогательствах в отношении одной женщины, однако сняли обвинения по делу другой и не смогли прийти к согласию в третьем случае. Харви Вайнштейн, который находился в зале суда в инвалидной коляске из-за плохого самочувствия, реагировал на каждое решение словами: "Это неправда".

Вайнштейн отрицает свою причастность к выдвинутым обвинениям и настаивает, что не совершал нападений и никого не насиловал.

К слову, в рамках движения #MeToo примерно 80 женщин обвинили Вайнштейна в неподобающем поведении. По их словам, в Калифорнии он уже получил 16 лет заключения, поэтому результаты дела в Нью-Йорке все равно не позволят ему гарантировать себе свободу.

Известно, что на фоне обвинений у скандального голливудского продюсера обнаружили рак и значительное ухудшение состояния здоровья.

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