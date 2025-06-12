У 2020 році йому вже виносили вирок, тепер справу відновили. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Reuters.

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Гарві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві: що відомо

Як відомо, справу Гарві Вайнштейна довелося відновити через виявлення помилок у першому процесі. Кінопродюсер відмовився давати покази, а його адвокати викликали мінімальну кількість свідків.

В результаті присяжні визнали колишнього продюсера винним у домаганнях щодо однієї жінки, однак зняли обвинувачення у справі іншої та не змогли дійти згоди в третьому випадку. Гарві Вайнштейн, який перебував у залі суду в інвалідному візку через погане самопочуття, реагував на кожне рішення словами: "Це неправда".

Вайнштейн заперечує свою причетність до висунутих обвинувачень і наполягає, що не вчиняв нападів і нікого не ґвалтував.

До слова, у межах руху #MeToo приблизно 80 жінок звинуватили Вайнштейна у неналежній поведінці. За їхніми словами, у Каліфорнії він вже отримав 16 років ув'язнення, тож результати справи в Нью-Йорку все одно не дозволять йому гарантувати собі свободу.

Відомо, що на тлі обвинувачень у скандального голлівудського продюсера виявили рак та значне погіршення стану здоров'я.

До речі, скандальну стрічку "Раша гудбай" тепер можна подивитись онлайн. Дізнайтесь подробиці – за посиланням.