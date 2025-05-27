Трио главных актеров сериала выбрано: HBO показал, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону

Телеканал HBO нашел и утвердил актеров, которые будут исполнять роли "Золотого Трио" Гарри, Рона и Гермионы. Ими станут Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут.

Кастинг на главные роли в сериале о Гарри Поттере от HBO официально завершился. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на HBO.

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В телевизионном перезапуске истории Доминик Маклафлин сыграет роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут воплотит на экранах Рона Уизли.

Прослушивания на главные роли с момента объявления об открытом кастинге прошли более 30 тысяч актеров. Теперь ожидается начало съемок. Вероятно, процесс стартует этим летом.

После чрезвычайных поисков под руководством кастинг-директоров мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров поражает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их совместную магию на экране,

– сообщили в своем заявлении шоуранер и исполнительный продюсер и режиссер сериала.

Доминик Маклафлин играл в комедии Grow, которая вскоре выйдет на Sky. Актриса, которая сыграет Гермиону, имела роль в мюзикле "Матильда". Для Алистера Стаута появление в сериале – первая большая роль.

Что известно о сериале "Гарри Поттер" от HBO

Новая адаптация книг о Гарри Поттере должна быть более детализированной и глубокой по сравнению с серией фильмов. Премьера первых эпизодов сериала ожидается на 2027 год.

На роли в сериале также утвердили шесть других актеров. Джон Лингоу воплотит директора Хогвартса Албуса Дамблдора. Его заместительницу Минерву Макгонегел сыграет Джанет Мактир. Роль Северуса Снейпа досталась Паапи Эссиеду. Хагрида сыграет Ник Фрост, Люк Тэллон – профессора Квирела, Пол Уайтхаус – Аргуса Филча.