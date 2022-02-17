HBO завершил съемки "Дома дракона": все, что стоит знать о сериале и дате выхода

Поклонники с нетерпением ждут новый сериал "Дом дракона". Сегодня HBO сообщил о завершении съемок, а вот когда состоится премьера, – читайте в материале.

Что известно о "Доме дракона"

"Дом дракона – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца.

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Первый сезон обещает показать 10 эпизодов. В приквеле сыграют такие актеры:

Пэдди Консидайн – Визерис І Таргариен;

Эмма Д'Арси – Рейнира І Таргариен;

Оливия Кук – Алисента Хайтауэр;

Мэтт Смит – Деймон Таргариен;

Рос Иванс – Отто Хайтауэр;

Соноя Мидзуно – Мисария.

Интересно, что в сериале покажут аж 17 драконов, каждый со своей уникальной внешностью и характером. Напомним, что в "Игре престолов" их было всего три: Дрогон, Визерион и Рейгаль. Поэтому история, которая состоится за 200 лет до легендарной картины должна очень впечатлить.

По состоянию на май 2021 года "Дом Дракона" уже входит в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу IMDb

В трейлере к сериалу самые внимательные зрители увидели легендарный кинжал, который впервые появился еще в первом сезоне "Игры престолов", когда неизвестный мужчина пытался с его помощью убить Брана Старка. В следующий раз кинжал появился в сериале уже в седьмом сезоне. Это оружие чрезвычайно редкое и качественное. Сколько внимания ему уделят в "Доме дракона" – узнаем после просмотра сериала.

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Когда выйдет "Дом Дракона"

Авторы проекта "Дом дракона" до сих пор не назвали точной даты премьеры. Глава отдела контента HBO Кейси Блойс объяснил, почему до сих пор не объявили о релизе приквела "Игры престолов". В разговоре с Deadline он сказал, что создатели сериала хотят быть осторожными во время планирования даты из-за пандемии коронавируса.

Когда мы снимали такое большое шоу во время пандемии с большим количеством актеров и съемочной группой, было трудно предсказать, не закроют ли вдруг нас. Поэтому мы не хотели сначала объявлять дату, а потом быть на карантине,

– заявил он.

По словам Блойс, теперь, когда съемки завершены, они будут говорить с командой и определять дату премьеры. Предположив, что проекту потребуется немного времени для продвижения, релиз, скорее всего, на вторую половину 2022 года.

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Напомним, впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе получили подтверждение тогда, когда компания HBO официально объявила о будущих съемках "Дома Дракона"; это произошло в 2020 году. В июле 2021 года у одного из членов команды обнаружили коронавирус и съемки приостановили. Однако это продолжалось недолго и актеры снова вернулись к съемкам;