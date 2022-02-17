Що відомо про "Дім дракона"

"Дім дракона – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу.

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Перший сезон обіцяє показати 10 епізодів. У приквелі зіграють такі актори:

Педді Консидайн – Візеріс І Таргарієн;

Емма Д'арсі – Рейніра І Таргарієн;

Олівія Кук – Алісента Гайтавер;

Метт Сміт – Деймон Таргарієн;

Ріс Іванс – Отто Гайтавер;

Соноя Мідзуно – Місарія.

Цікаво, що у серіалі покажуть аж 17 драконів, кожний зі своєю унікальною зовнішністю та характером. Нагадаємо, що у "Грі престолів" їх було всього три: Дрогон, Візеріон і Рейгаль. Тому історія, яка відбудеться за 200 років до легендарної картини має вразити неабияк.

Зверніть увагу. Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb.

У трейлері до серіалу найуважніші глядачі побачили легендарний кинджал, який вперше з’явився ще у першому сезоні "Гри престолів", коли невідомий чоловік намагався з його допомогою вбити Брана Старка. Наступного разу кинджал з'явився у серіалі вже у сьомому сезоні. Ця зброя є надзвичайно рідкісною та якісною. Скільки уваги їй приділять у "Домі дракона" – дізнаємося після перегляду серіалу.

"Дім дракона" 2022: дивіться трейлер

Коли вийде "Дім Дракона"

Автори проєкту "Дім дракона" досі не назвали точної дати прем’єри. Глава відділу контенту HBO Кейсі Блойс пояснив, чому досі не оголосили про реліз приквела "Гри престолів". У розмові з Deadline він сказав, що творці серіалу хочуть бути обережними під час планування дати через пандемію коронавірусу.

Коли ми знімали таке велике шоу під час пандемії з чималою кількістю акторів та знімальною групою, було важко передбачити, чи часом нас не закриють. Тому ми не хотіли спершу оголошувати дату, а потім бути на карантині,

– заявив він.

За словами Блойс, тепер, коли зйомки завершені, вони будуть говорити з командою та визначати дату прем’єри. Припустивши, що проєкту потрібно трохи часу для просування, реліз швидше за все запланують на другу половину 2022 року.

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Нагадаємо, вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі отримали підтвердження тоді, коли компанія HBO офіційно оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона"; це відбулося у 2020 році. У липні 2021 року в одного із членів команди виявили коронавірус і зйомки призупинили. Однак, це тривало недовго й актори знову повернулися до фільмування;