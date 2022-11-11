На своей странице в инстаграме актер и сценарист, дважды приезжавший в Украину, показал статью об уволенном Херсоне в одном из англоязычных медиа. Свое сообщение он подписал лаконично, но понятно: "Слава Украине!".

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Лиев Шрайбер поддержал украинцев / Скриншот сообщения

Лиев Шрайбер – что известно об актере

Голливудский актер имеет украинские корни. Его дедушка – родом из Украины. А еще в 2005 году режиссер снял фильм об Украине. В интервью изданию "Голос Америки" Шрайбер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. В разговоре с журналисткой он признался: "Я знал, что у меня есть дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории.

15 августа Шрайбер посетил Киев, где обсудил с Зеленским поддержку Украины. Актер также является послом UNITED24. Кроме Киева, раньше актер уже был во Львове, где его застала воздушная тревога.

Украинцам Шрайбер может быть известен по ролям в фильмах "Люди-Х: Росомаха" и "Крик". Кроме этого, он снялся в следующих проектах: