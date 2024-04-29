Легенда игровой промышленности поделился эмоциями после просмотра. А также признался, какие слова из фильма он не может забыть до сих пор.

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Хидео Кодзима поделился эмоциями после просмотра "20 дней в Мариуполе"

Хидео охарактеризовал эту войну, как бесконечную и отметил, что несколько комментариев от одного из журналистов в фильме особенно поразили его – они навсегда останутся в его памяти.

Войны не начинаются со взрывов, они начинаются с тишины – те слова, тихо произнесенные репортером в начале фильма, я не могу забыть,

– отметил Кодима.

Дизайнер говорит, что в этом документальном фильме воспроизведено отчаяние, который длился 20 дней, начиная с момента вторжения России в Украину и заканчивая эвакуацией из Мариуполя.

"Фильм бросает вызов истинному значению журналистики и природе войны для тех из нас, кто не обращает внимания на лавину фальшивых новостей в социальных сетях", – написал Хидео.

Кодима поражен тем, как украинские журналисты, оторванные от внешнего мира, без доступа к телефонам и интернету, показали реальность нескончаемой войны.

Как мировые СМИ реагируют на документальную ленту

The New York Times охарактеризовал фильм как "ужасный рассказ от первого лица о первых днях российского вторжения".

Reuters вспомнил о Мариуполе, находящийся под оккупацией и назвал его "синонимом ужаса" из-за тысяч жертв, которые они подверглись во время русской осады.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма