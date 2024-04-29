Легенда ігрової індустрії поділився емоціями після перегляду. А також зізнався, які слова з фільму він не може забути досі.
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Хідео Кодзіма поділився емоціями після перегляду "20 днів у Маріуполі"
Хідео схарактеризував цю війну, як нескінченну і відзначив, що кілька коментарів від одного з журналістів у фільмі особливо вразили його – вони назавжди залишаться в його пам'яті.
Війни не починаються з вибухів, вони починаються з тиші – ті слова, тихо вимовлені репортером на початку фільму, я не можу забути,
– зазначив Кодзіма.
Дизайнер каже, що у цьому документальному фільмі відтворено відчай, який тривав 20 днів, починаючи з моменту вторгнення Росії в Україну і завершуючи евакуацією з Маріуполя.
"Фільм кидає виклик істинному значенню журналістики та природі війни для тих із нас, хто не звертає уваги на лавину фальшивих новин у соціальних мережах", – написав Хідео.
Кодзіма вражений тим, як українські журналісти, відірвані від зовнішнього світу, без доступу до телефонів та інтернету, показали реальність нескінченної війни.
Як світові ЗМІ реагують на документальну стрічку
- The New York Times схарактеризував фільм як "жахливу розповідь від першої особи про перші дні російського вторгнення".
- Reuters пригадав про Маріуполь, що перебуває під окупацією і назвав його "синонімом жаху" через тисячі жертв, яких воно зазнало під час російської облоги.
"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму
- Видання The Hollywood Reporter зазначило, що у Маріуполі Чернов та його колеги-журналісти опинилися в пастці, намагаючись задокументувати війну та вижити.
- The Hill обговорило успіх фільму "20 днів у Маріуполі", підкресливши його важливість після заяви міністра фінансів США Джанет Єллен. Вона зазначила, що відсутність додаткової допомоги Україні з боку Конгресу розглядалася як успіх для російського президента Путіна.