Легенда ігрової індустрії поділився емоціями після перегляду. А також зізнався, які слова з фільму він не може забути досі.

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Хідео Кодзіма поділився емоціями після перегляду "20 днів у Маріуполі"

Хідео схарактеризував цю війну, як нескінченну і відзначив, що кілька коментарів від одного з журналістів у фільмі особливо вразили його – вони назавжди залишаться в його пам'яті.

Війни не починаються з вибухів, вони починаються з тиші – ті слова, тихо вимовлені репортером на початку фільму, я не можу забути,

– зазначив Кодзіма.

Дизайнер каже, що у цьому документальному фільмі відтворено відчай, який тривав 20 днів, починаючи з моменту вторгнення Росії в Україну і завершуючи евакуацією з Маріуполя.

"Фільм кидає виклик істинному значенню журналістики та природі війни для тих із нас, хто не звертає уваги на лавину фальшивих новин у соціальних мережах", – написав Хідео.

Кодзіма вражений тим, як українські журналісти, відірвані від зовнішнього світу, без доступу до телефонів та інтернету, показали реальність нескінченної війни.

Як світові ЗМІ реагують на документальну стрічку

The New York Times схарактеризував фільм як "жахливу розповідь від першої особи про перші дні російського вторгнення".

Reuters пригадав про Маріуполь, що перебуває під окупацією і назвав його "синонімом жаху" через тисячі жертв, яких воно зазнало під час російської облоги.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму