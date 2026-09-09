Вы его таким не видели: 6 фильмов с Хью Грантом, где он далеко не джентльмен
Если вы до сих пор помните его только по "Бриджит Джонс" и "Настоящей любви", пора обновить свои представления. Современный Грант – это мошенники, криминальные авторитеты, психопаты, шпионы, детективы и Умпа-Лумпы. И, похоже, именно в таком амплуа он сейчас выглядит интереснее, чем в роли очередного мужчины, случайно влюбившегося.
По случаю его дня рождения 24 Канал покажет вечером фильмы, в которых Грант раскрывает совершенно иную сторону своей личности – жуткую.
"Еретик"
Жанр: ужасы, триллер
IMDb: 7,0
Две молодые миссионерки приходят в дом загадочного мистера Рида. Сначала он кажется просто вежливым и начитанным человеком, но очень скоро их разговор о религии превращается в опасную игру.
"Еретик 2024": смотреть трейлер
"Джентльмены"
Жанр: криминальная комедия, боевик
IMDb: 7,8
Американский наркобарон пытается продать свой криминальный бизнес в Лондоне. Но вокруг сделки начинается настоящий цирк с шантажом, аферами и двойными играми.
Грант играет частного детектива Флетчера – наглого, болтливого и очень хитрого типа. И именно здесь становится понятно: актер прекрасно чувствует себя не только в роли влюбленного британца.
"Джентльмены": смотреть трейлер
"Подземелья и драконы: Честь воров"
Жанр: фэнтези, приключения, комедия
IMDb: 7,2
Команда неудачников-авантюристов отправляется на поиски похищенной реликвии, но очень быстро все идет не по плану.
Грант играет Форжа – харизматичного мошенника, который может улыбаться даже тогда, когда только что подставил всех вокруг. И, будем честны, роль ему очень идет.
"Подземелья и драконы: Честь воров": смотреть трейлер
"Операция „Фортуна“: Искусство победы"
Жанр: боевик, комедия, триллер
IMDb: 6,3
Британский агент Орсон Форчун собирает команду, чтобы остановить продажу опасной технологии. Для этого шпионам приходится охотиться на миллиардера и играть по его правилам.
"Операция „Фортуна“: Искусство победы": смотреть трейлер
"Вонка"
Жанр: фэнтези, комедия, мюзикл
IMDb: 6,9
Молодой Вилли Вонка приезжает в город, чтобы открыть собственную шоколадную лавку, но сталкивается с местными шоколадными магнатами.
А Хью Грант? Он играет Умпа-Лумпу. Так, вот тот самый маленький оранжевый человечек. После роли психопата в "Еретике" актер, очевидно, решил окончательно сломать наше представление о своей фильмографии.
"Вонка": смотреть трейлер
"Стеклянный лук"
Жанр: детектив, комедия, триллер
IMDb: 7,1
Детектив Бенуа Блан приезжает на частный остров, где богатый миллиардер устроил загадочную игру для своих друзей. Но вскоре игра превращается в настоящее расследование.
У Гранта здесь небольшая роль, но именно такие появления и интересны: он уже настолько спокойно относится к собственному образу, что может позволить себе просто появиться в кадре и немного поиграть со зрителем.
"Стеклянный лук": смотреть трейлер
Но Грант – не единственный именинник сегодня. Свой день рождения отмечает еще и Адам Сэндлер, поэтому и с ним у нас есть подборка фильмов.